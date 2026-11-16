En vilo se mantienen decenas de comerciantes del centro comercial El Gran San, en el centro de Bogotá, tras la emergencia estructural registrada en la madrugada de este lunes 16 de noviembre que dejó 22 locales afectados. A pesar de la expectativa por conocer el estado de la mercancía destinada a la temporada decembrina, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá aclaró que la situación en el interior de la edificación sigue exigiendo máxima precaución debido a la persistencia de puntos calientes y riesgos de reactivación de las llamas.

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Un oficial del organismo de socorro detalló ante la comunidad las razones operativas que obligan a mantener un ritmo de trabajo riguroso y pausado en la zona afectada. “Las labores que hace el cuerpo de Bomberos es seguir hidratando los puntos calientes, por la distribución que hay en la estructura, no queremos que nos queden fuegos ocultos. Por eso hacemos una labor muy lenta, pero muy segura… lo que pasa es que no podemos ser irresponsables de darles una entrada masiva”, aseveró el vocero institucional al justificar los controles estrictos implementados en el lugar de los hechos.

A las labores de enfriamiento se suman complejas evaluaciones de índole técnica coordinadas con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), cuyos ingenieros analizan el comportamiento de los materiales tras el impacto térmico. El oficial advirtió sobre la existencia de peligros latentes como la contaminación respiratoria por gases acumulados y posibles debilidades en los soportes físicos del inmueble. “En este momento ya están en movilización los ingenieros del Idiger para que hagan la evaluación de la edificación y ver si el comportamiento de los materiales de construcción fue el adecuado o están muy débiles y tenemos que hacer reparaciones a la estructura, porque no es permisible que nosotros posterior a esto les demos el ingreso y tengamos fatalidades”, enfatizó.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el paso hacia los locales se habilitará de manera gradual mediante un protocolo de acceso controlado que estará precedido por un censo riguroso, mientras que los peritos especializados continúan recolectando pruebas científicas para determinar el origen y las causas exactas del fuego, cuyo dictamen oficial será entregado próximamente a la administración del complejo comercial.

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