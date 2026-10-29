Una emergencia por incendio alteró la noche del jueves 29 de octubre en el barrio La Concepción, en Cartagena. Una enorme llamarada y una densa columna de humo sorprendieron a quienes se encontraban en inmediaciones del centro comercial La Plazuela, donde el fuego comprometió tres establecimientos comerciales.

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(Vea también: Incendio en el centro de Melgar afectó seis locales comerciales y dejó cuatro personas lesionadas)

La magnitud de la conflagración quedó registrada en videos que comenzaron a circular en redes sociales. En las grabaciones se observa cómo las llamas se elevan varios metros por encima de las estructuras, mientras el humo se extiende por el sector y provoca preocupación entre residentes, comerciantes y transeúntes.

La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena. Según el reporte entregado por la institución y recogido por El Universal, cuatro máquinas y más de 15 unidades bomberiles llegaron al lugar para enfrentar el fuego y evitar que alcanzara otros negocios.

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Entre los establecimientos comprometidos están una ferretería, un local dedicado a la comercialización de productos químicos y el almacén El Gigante del Hogar. La conflagración también habría alcanzado parte del tercer piso de una de las estructuras, de acuerdo con la información preliminar de los organismos de emergencia.

La atención de la emergencia estuvo bajo la coordinación de Ahizar Fuentes Lizcano, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, quien lideró el Puesto de Comando de Incidentes para organizar las operaciones en el sector.

Mientras los equipos trabajaban para controlar las llamas, las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse alejada del lugar y evitar circular por sus alrededores.

#ACTUALIDAD Cuatro máquinas de bomberos y más de 20 unidades luchan para sofocar un incendio en el barrio La Concepción de Cartagena, frente al centro comercial La Plazuela. Las llamas comprometen varios locales de ropa, pintura y artículos para cocina. https://t.co/qVSnCpbL62 https://t.co/A6jkN2f9Vk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2026

¿Qué locales resultaron afectados por el incendio en La Plazuela?

El balance preliminar identificó tres negocios comprometidos por la conflagración. Uno de ellos es El Gigante del Hogar, establecimiento dedicado a la comercialización de productos para el hogar. También resultaron afectados una ferretería y un comercio de productos químicos.

La posible afectación de una parte del tercer piso de una de las edificaciones también quedó incluida en el reporte inicial. Sin embargo, las autoridades no habían entregado un inventario definitivo de los daños materiales ni precisado el estado de cada uno de los inmuebles.

Las características de los establecimientos comprometidos obligaron a concentrar los esfuerzos en contener el avance del fuego y evitar que se extendiera a otros negocios cercanos.

A esta hora cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Cartagena atienden un fuerte incendio que se registró en un local comercial, en inmediaciones del sector de la Bomba del Amparo, en el sur de la ciudad. Se desconocen las causas de la conflagración. #VocesySonidos https://t.co/j0VWo2q4Pp — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 30, 2026

¿Qué se sabe de las causas del incendio en Cartagena?

Hasta el momento, no se ha establecido qué originó la emergencia ni las circunstancias que provocaron que las llamas alcanzaran esa magnitud. Los primeros reportes se concentraron en la atención del incendio y en la identificación de los establecimientos afectados.

Tampoco se había confirmado un balance definitivo sobre personas lesionadas o posibles pérdidas materiales. El Cuerpo Oficial de Bomberos señaló que continuaría entregando información sobre la evolución de la emergencia y las condiciones de las estructuras comprometidas.

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