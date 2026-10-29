Las fuertes lluvias que cayeron en Bogotá durante la tarde de este jueves 29 de octubre provocaron una inundación en la estación temporal Flores de Transmilenio, ubicada sobre la avenida Caracas, entre las calles 64 y 67. La emergencia afectó la movilidad de los usuarios en plena hora pico y ocasionó congestión y retrasos en los servicios que circulan por este corredor.

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Videos difundidos en redes sociales mostraron a pasajeros caminando entre grandes charcos para llegar a los buses y continuar sus recorridos. La acumulación de agua también complicó el tránsito por la estación, mientras las precipitaciones afectaban otros puntos de la troncal Caracas.

Ante la situación, Transmilenio informó que los servicios presentaban demoras y que la congestión se extendía en ambos sentidos. Posteriormente, la empresa anunció que trabajaba junto con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para atender la emergencia y recuperar la operación.

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Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y despertaron varios comentarios: “Transmilenio acuático”, fue una de las reacciones.

Aquí, los videos de la inundación en la estación Flores de Transmilenio:

ESTACIÓN DE TRANSMILENIO SE INUNDA EN PLENA HORA PICO 🚨👀 Usuarios nos envían una grave situación que se presenta en la estación flores. Usuarios tienen que caminar en puntillas por los lagos creados por lluvias. ¿Que opinan? https://t.co/ByJPzELPqR — Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) October 30, 2026

🔴#Atencion | Reportan inundaciones en estación de TransMilenio de la Av. Caracas en Bogotá. Durante la tarde y noche de este jueves 29 de octubre, las fuertes lluvias que se presentaron en Bogotá causaron inundaciones en estaciones de TransMilenio ubicadas sobre la Avenida Caracas. Le dejamos más detalles: https://t.co/lEOK4jfPg0 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 30, 2026

Así avanzó la emergencia en la estación Flores

Los reportes publicados por Transmilenio en su cuenta de X permiten reconstruir cómo evolucionó la situación durante la noche.

La primera alerta se conoció a las 6:36 p. m., cuando la empresa advirtió sobre la intensidad de las lluvias en la troncal Caracas, entre las calles 26 y 53. Quince minutos después, a las 6:51 p. m., señaló que las precipitaciones continuaban y que persistían las afectaciones en el corredor.

A las 7:08 p. m., la entidad informó que la congestión y los retrasos se habían extendido a toda la troncal. Cerca de las 7:48 p. m., indicó que el tráfico seguía afectado, aunque las lluvias comenzaban a disminuir.

La situación específica de la estación temporal Flores se conoció hacia las 8:27 p. m. En ese momento, Transmilenio reportó un “espejo de agua en ambos sentidos” y anunció que los organismos de emergencia y el Acueducto se dirigían al lugar para atender la novedad.

Quince minutos después, la empresa precisó que la EAAB intervenía un interconector de la estación, punto en el que se había acumulado el agua.

El último reporte incluido en la información disponible se publicó hacia las 9:21 p. m. Transmilenio indicó que se adelantaban labores de drenaje mediante el trabajo conjunto con el Acueducto y manifestó que esperaba superar la emergencia en los minutos siguientes.

La empresa también comunicó que los servicios comenzaban a retornar al sector y que la operación se estaba regularizando. Sin embargo, el reporte citado no confirma por sí solo que todas las afectaciones hubieran desaparecido por completo.

Lluvias afectaron varias localidades de Bogotá

La inundación de Flores se presentó en medio de una jornada de precipitaciones en distintos sectores de la capital. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportó lluvias en localidades como Engativá, Suba, Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Usme, entre otras.

El episodio ocurre durante la segunda temporada de lluvias del año, que comenzó a finales de septiembre y suele registrar mayores volúmenes de precipitación en octubre y noviembre.

Aunque el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó a comienzos de octubre la llegada del fenómeno de El Niño, este no significa que desaparezcan los aguaceros. De acuerdo con la información citada en el reporte, el fenómeno puede reducir las lluvias en términos generales, pero no descarta episodios intensos, tormentas eléctricas o granizadas.

El pronóstico mencionado estima en un 83 % la probabilidad de que El Niño se mantenga con intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027, con un posible pico hacia diciembre.

Ante las condiciones climáticas, las autoridades recomiendan conducir a menor velocidad, tomar precauciones al desplazarse y consultar los reportes oficiales de movilidad. Para quienes utilizan Transmilenio, es aconsejable revisar el estado del servicio antes de salir, contemplar tiempos de viaje más largos y considerar rutas alternas mientras persistan las afectaciones en la avenida Caracas.

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