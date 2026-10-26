El pasaje de Transmilenio podría aumentar entre 250 pesos y 400 pesos en 2027, según advirtió la concejala de Bogotá Diana Diago, del Centro Democrático. La cabildante aseguró que la empresa le confirmó, mediante una respuesta a un derecho de petición, que se analizan distintas alternativas para modificar la tarifa del transporte público en la capital.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Mujer intentó colarse en Transmilenio y terminó capturada por agresión a una guarda del sistema)

A través de su cuenta de X, la concejala cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por el posible incremento y pidió explicaciones sobre una medida que impactaría el bolsillo de quienes utilizan a diario el sistema.

¡ @CarlosFGalan quiere subir el pasaje de TransMilenio! TransMilenio me confesó en respuesta a un derecho de petición, que están planeando meterle la mano al bolsillo de los bogotanos aumentando el pasaje de Transmilenio entre 250 y 400 pesos Mientras Galan vive sabroso con… pic.twitter.com/ISkECcgjlK — Diana Diago-Concejal de Bogotá (@dianadiago) October 25, 2026

Sin embargo, el aumento no está aprobado. Según la información divulgada sobre la respuesta de la empresa, los escenarios tarifarios siguen en evaluación y dependen de aspectos como el recaudo adicional, el efecto sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y los cambios que podría experimentar la demanda de pasajeros.

(Lea también: Hombre es capturado en Transmilenio de Bogotá tras ser sorprendido hurtando piezas de un bus en movimiento)

¿Cuánto podría costar el pasaje de Transmilenio?

Actualmente, la tarifa general del sistema es de 3.550 pesos, tanto para los servicios troncales de Transmilenio como para los buses zonales del SITP y TransmiCable.

Las alternativas mencionadas por Diago contemplan cuatro posibles incrementos:

Aumento de 250 pesos: el pasaje quedaría en 3.800 pesos.

el pasaje quedaría en 3.800 pesos. Aumento de 300: subiría a 3.850 pesos.

subiría a 3.850 pesos. Aumento de 350 pesos: llegaría a 3.900 pesos.

llegaría a 3.900 pesos. Aumento de 400 pesos: alcanzaría los 3.950 pesos.

En el escenario más alto, cada viaje costaría pesos 400 más que en la actualidad. Para una persona que paga dos pasajes diarios durante 20 días al mes, esto representaría un gasto adicional de 16.000 pesos mensuales, si no se tienen en cuenta transbordos ni beneficios tarifarios.

Diana Diago cuestionó a Carlos Fernando Galán

La concejala también criticó las condiciones del servicio de transporte y los gastos de la administración distrital. En su publicación, señaló que el eventual aumento afectaría a los hogares bogotanos y le reclamó al alcalde por una promesa de campaña relacionada con la tarifa.

“¿Ya se le olvidó que en campaña prometió no subir el pasaje?”, escribió la cabildante, quien también pidió al mandatario dar explicaciones sobre la posibilidad de un nuevo ajuste.

Por ahora, no hay una tarifa nueva confirmada para 2027. La definición depende de la evaluación técnica y financiera correspondiente y de la decisión que adopte la Alcaldía. Por eso, los valores de 3.800 pesos a 3.950 pesos deben entenderse como escenarios en estudio, no como precios definitivos.

* Pulzo.com se escribe con Z