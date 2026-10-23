Una mujer fue capturada en Bogotá luego de agredir a una guarda de seguridad de Transmilenio en el portal Suba. La trabajadora sufrió varias heridas, después de que, al parecer, le llamara la atención a la pasajera por intentar ingresar al sistema sin pagar el pasaje.

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La información fue reportada por el periodista Eduard Porras, de la sección ‘Ojo de la Noche’, de Noticias Caracol y Blu Radio. El caso terminó con la intervención de la Policía Nacional y la captura de la mujer señalada de atacar a la funcionaria.

Policía confirmó captura por agresión a guarda de TransMilenio

La teniente coronel Mariam Moreno, comandante del grupo de transporte masivo de la Policía Nacional, se pronunció sobre el caso y confirmó la detención de la presunta agresora.

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“En las últimas horas, la Policía Nacional capturó a una mujer señalada de agredir físicamente a una guarda de seguridad en el portal Suba”, indicó la oficial.

Moreno explicó que el episodio se habría desencadenado cuando la trabajadora intervino para advertirle a la mujer que no podía ingresar sin validar el pasaje.

“La agresión se habría presentado luego de que la funcionaria le llamara la atención por intentar ingresar al sistema sin validar el pasaje”, agregó la comandante.

Guarda habría sufrido heridas en el rostro y el cuello

Según el reporte de Eduard Porras, la agresión dejó a la trabajadora con lesiones en el rostro y el cuello. La captura se produjo después del incidente registrado en el portal Suba, aunque hasta el momento no se han divulgado públicamente la identidad de la mujer detenida ni detalles adicionales sobre su situación judicial.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y avanzar en el proceso correspondiente contra la presunta agresora. Tampoco se han conocido nuevos detalles sobre el estado de salud de la guarda de seguridad.

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