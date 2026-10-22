Por: Portal Bogotá

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La edición número 28 del Festival Hip Hop al Parque, una de las celebraciones culturales más importantes de Bogotá, se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar bajo el lema ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Este gran evento tendrá lugar los días sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026, en medio de una propuesta renovada que busca acercar aún más al público a la diversidad del hip hop local e internacional. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la edición de este año presenta como novedad la modificación de los horarios: el sábado, el festival iniciará a las 12:30 p. m. y culminará a las 8:45 p. m.; el domingo, la programación inicia a las 12:00 m. y finaliza a las 8:30 p. m., permitiéndole a los asistentes un regreso más cómodo en transporte público.

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La organización, según la información publicada por el portal Bogotá.gov.co, recomienda planear los desplazamientos con anticipación, ya que la movilidad en el entorno del parque Simón Bolívar estará sujeta a cierres y cambios. Por ejemplo, la calle 63 estará cerrada entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m., por lo que se sugieren rutas alternas a través de las calles 26, 53, 68, la avenida carrera 68 y la carrera 60, las cuales se mantendrán habilitadas sin restricciones. Para quienes opten por el sistema de transporte masivo, las rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio operarán de manera especial hasta las 11:00 p. m. el sábado y 10:00 p. m. el domingo para facilitar el acceso y la salida del evento.

En cuanto a la programación, el sábado contará con la participación de artistas como Dr. Skratch, Most Ralf N Lark, Chelo Hop, Sucio Bang, DJ Karl, El Redcode y Ali A.K.A. Mind de Bogotá, así como invitados internacionales de México y España. El domingo destacan DJ RevueltaZ, Roll The Voice, Kain Amnistía, Clafseis y artistas de Francia, Brasil, Estados Unidos y Chile. Además de conciertos, la agenda incluye batallas de breaking —competencias de breakdance— y una exposición de arte y emprendimientos relacionados con la cultura hip hop.

El festival también incorporará una franja académica, donde se desarrollarán encuentros, talleres y conversatorios con invitados nacionales e internacionales expertos en el ámbito del hip hop. Los asistentes podrán disfrutar, además, de la Zona de Arte y Emprendimiento, un espacio donde la gráfica urbana y los artículos alusivos a este movimiento cultural serán protagonistas. Todo esto tendrá lugar en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar, ubicada en la calle 63 con carrera 60 o avenida La Esmeralda, de acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación de conciertos y actividades en Hip Hop al Parque 2026?

Durante los dos días de festival, los asistentes podrán presenciar presentaciones musicales de artistas distritales, nacionales e internacionales, así como batallas de breaking y exhibiciones de rap e improvisación. Cada día cuenta con horarios específicos para cada agrupación y artista, lo que permite participar de manera organizada y aprovechar al máximo esta experiencia cultural gratuita.

¿Qué medidas de movilidad y transporte existen para asistir al festival Hip Hop al Parque 2026?

La Alcaldía de Bogotá ha implementado cierres viales, especialmente en la calle 63, y ha recomendado rutas alternas para facilitar el ingreso y salida al parque Simón Bolívar. Además, TransMilenio operará con horarios extendidos los días del evento. Los usuarios pueden informarse sobre el estado del servicio a través de la aplicación TransMiApp o del canal oficial de WhatsApp, lo que garantiza un desplazamiento seguro y organizado para disfrutar del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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