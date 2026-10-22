Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana sigue abriendo caminos para quienes buscan nuevas oportunidades de empleo. De acuerdo con información oficial, el concesionario Metro Línea 1, responsable de la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, participa este jueves 22 de octubre de 2026 en Expo Empleo SENA, evento impulsado por la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Durante esta jornada, que se lleva a cabo en la sede de la agencia, ubicada en la calle 65 #11-70 de la localidad de Chapinero, se ofrecen más de 500 vacantes pensadas para distintos perfiles técnicos y profesionales. El evento está abierto al público de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., brindando la oportunidad de postularse presencialmente con la hoja de vida actualizada.

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Entre las vacantes disponibles destacan cargos como auxiliares de obra, técnicos electricistas, oficiales hidráulicos, cadeneros (encargados de la medición topográfica), auxiliares de señalización, aparejadores (responsables de suministrar materiales y herramientas), operadores de minicargador, auxiliares de tráfico, plomeros, ayudantes de plomería, técnicos en aire acondicionado, ingenieros de obra, operadores de grúa pórtico, soldadores y mamposteros. Esta amplia oferta muestra el alcance y la diversidad de los trabajos vinculados a la construcción de la Línea 1, considerada el mayor proyecto de movilidad de la ciudad y el país en la actualidad.

Metro Línea 1 busca contratar a más de 500 nuevos colaboradores para avanzar en los distintos frentes de obra ubicados en puntos clave de la ciudad, tales como la avenida Ciudad de Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Octava Sur, la avenida Primera y la avenida Caracas. Estas contrataciones contribuyen a la consolidación de la contratación local, el fomento del empleo formal y el fortalecimiento del tejido social bogotano, según lo reportado por las fuentes oficiales.

El proceso de selección es directo: para postularse a las vacantes no se requieren intermediarios ni el pago de dinero, por lo que se advierte sobre el riesgo de estafas y se recalca la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales. Para quienes deseen conocer más oportunidades laborales, consejos y convocatorias relacionadas, el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá es una herramienta habilitada para mantenerse actualizado sobre nuevas plazas y cursos gratuitos, de acuerdo con la información compartida por las autoridades de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las vacantes disponibles para trabajar en la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Las vacantes que se ofrecen incluyen cargos como auxiliares de obra, técnicos electricistas, oficiales hidráulicos, cadeneros, auxiliares de señalización, aparejadores, operadores de minicargador, auxiliares de tráfico, plomeros, ayudantes de plomería, técnicos en aire acondicionado, ingenieros de obra, operadores de grúa pórtico, soldadores y mamposteros, según lo informado por Metro Línea 1 en el evento Expo Empleo SENA.

¿Cómo es el proceso para postularse a las ofertas de empleo en el Metro de Bogotá y qué medidas tomar para evitar estafas?

El proceso es directo y sin intermediarios: basta con presentarse personalmente en el evento con la hoja de vida actualizada. Es fundamental no efectuar pagos ni confiar en terceros ajenos a los canales oficiales, ya que, según las autoridades, las convocatorias son gratuitas y deben gestionarse solo a través de los medios autorizados por el concesionario y la Agencia Pública de Empleo del SENA.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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