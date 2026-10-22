Por: Portal Bogotá

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En un esfuerzo conjunto por mantener la limpieza y seguridad en Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá llevaron a cabo una intervención en los canales Guaymaral y Torca, ubicados en la autopista Norte. De acuerdo con información difundida por Aguas de Bogotá y las autoridades distritales, esta labor se enfocó en remover 75 metros cúbicos de residuos que se habían acumulado en estos cuerpos de agua, lo que contribuyó a controlar la proliferación de vegetación invasora en la zona.

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La limpieza de los canales Guaymaral y Torca cumple un papel fundamental en la prevención de emergencias viales en la autopista Norte, una de las principales arterias de la ciudad. Según Aguas de Bogotá, la acumulación de material en estos lugares puede generar taponamientos y desbordamientos que afectan tanto la movilidad como el ecosistema urbano. Por este motivo, la Alcaldía y las entidades aliadas intensifican sus jornadas de limpieza y mantenimiento, velando por un entorno más limpio y seguro para quienes transitan por esta vía.

La problemática de los residuos en Bogotá ha sido un aspecto prioritario dentro de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. De acuerdo con el portal oficial de la Alcaldía, tirar o abandonar basuras y residuos en el espacio público está incluido dentro de los '10 No Negociables', normas fundamentales para la convivencia ambiental. La ciudadanía dispone de canales específicos como la Línea 110 para programar la recolección de muebles, tejas, escombros y residuos voluminosos, lo que permite evitar la formación de nuevos puntos críticos y mejorar la calidad ambiental de la ciudad.

Además, se fomenta la participación activa de los habitantes para reportar sitios con acumulación de residuos mediante la Línea 195, opción 8, y el servicio WhatsApp Chatico. Así, se busca mantener los espacios públicos limpios, seguros y en condiciones dignas. Toda esta información ha sido divulgada directamente por la Alcaldía de Bogotá y las entidades que gestionan residuos y servicios públicos en la ciudad, consolidando la transparencia y claridad en las acciones implementadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones realiza la Alcaldía de Bogotá para limpiar los canales Guaymaral y Torca?

La Alcaldía de Bogotá, junto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá, ha ejecutado jornadas de limpieza en los canales Guaymaral y Torca ubicados en la autopista Norte. Estas acciones se centran en retirar residuos acumulados —como se evidenció con los 75 metros cúbicos extraídos recientemente— y controlar el crecimiento de vegetación invasora, con el fin de prevenir emergencias y proteger tanto el ecosistema como la movilidad en la ciudad.

¿Cómo puede la ciudadanía reportar o programar la recolección de residuos voluminosos en Bogotá?

Para facilitar la disposición de escombros, muebles y otros residuos voluminosos, la Alcaldía de Bogotá habilitó la Línea 110, en la que los ciudadanos pueden programar la recolección. Además, para denunciar el arrojo ilegal de basura o reportar puntos críticos de acumulación, se puede utilizar la Línea 195, opción 8, o contactar a través de WhatsApp Chatico. Estas herramientas buscan involucrar a la ciudadanía en el cuidado del espacio público y la preservación del medio ambiente urbano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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