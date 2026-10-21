Por: El Espectador

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Zulma Guzmán se encuentra bajo la lupa de las autoridades colombianas por su presunta responsabilidad en un caso que ha capturado la atención pública: el envenenamiento con talio de tres menores de edad en Bogotá. Según información confirmada por la Fiscalía General de la Nación, la audiencia de imputación contra Guzmán está programada para el lunes 9 de noviembre a las 9:00 de la mañana. El ente investigador presentará cargos formales por homicidio y tentativa de homicidio en este caso. Guzmán será imputada en una diligencia virtual debido a que permanece detenida por las autoridades del Reino Unido y su extradición a Colombia todavía está en proceso.

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De acuerdo con lo reportado por El Espectador, la Fiscalía había anunciado el pasado 19 de octubre la radicación de la audiencia contra Guzmán, evidenciando que las instancias judiciales avanzan a pesar del contexto internacional de la detención. El caso se remonta al 3 de abril de 2025, cuando una encomienda llegó a la residencia de la familia De Bedout en el norte de Bogotá. El paquete, presentado como un regalo institucional, incluía frambuesas que, sin levantar sospechas, fueron consumidas al día siguiente por cuatro personas: tres niñas y un adulto. Trágicamente, dos de las menores, de 13 y 14 años, fallecieron a causa de la intoxicación con talio, un elemento químico extremadamente tóxico.

Las indagaciones apuntan a Guzmán como la presunta responsable. Investigaciones de la Fiscalía revelan que entre 2017 y 2018 habría sostenido una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las niñas afectadas. De acuerdo con declaraciones de De Bedout, la relación terminó antes del fallecimiento de su esposa anterior, Alicia Graham, en 2021. Posteriormente, Guzmán habría intentado retomar el vínculo, mostrando conductas invasivas como intervenir el GPS del vehículo de De Bedout, mudarse temporalmente a Argentina e irritarse cuando él inició una nueva relación.

La pista sobre Guzmán se perdió hasta que el 17 de diciembre fue localizada en Londres, tras haber sido rescatada del río Támesis. Desde entonces, permanece detenida, primero en un hospital y luego en la prisión de Bronzefield, donde espera las resoluciones de extradición. Tiene activa una circular roja de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), lo que facilita su búsqueda y captura internacional. La extradición, sin embargo, se ha retrasado por los procesos legales y la evaluación de condiciones carcelarias y garantías judiciales en Colombia, aspecto en el que la Procuraduría General de la Nación ya emitió un concepto técnico.

A pesar de la evidencia, Guzmán ha negado desde el inicio su participación en el delito: "Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo", aseguró en una entrevista, según El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Zulma Guzmán es señalada por la Fiscalía por el envenenamiento con talio en Bogotá?

La Fiscalía señala a Zulma Guzmán debido a que, según la investigación, habría enviado una encomienda con frambuesas contaminadas con talio a la familia De Bedout, hecho que terminó con la muerte de dos menores y la intoxicación de una tercera niña y un adulto. Las pesquisas apuntan a posibles motivos personales relacionados con su antigua relación extramatrimonial con Juan de Bedout, lo que la vincula como principal sospechosa del caso.

¿Qué es el talio y por qué es tan peligroso en casos de envenenamiento?

El talio es un elemento químico altamente tóxico que puede provocar graves daños a la salud y resultar mortal incluso en dosis bajas. En este caso, la ingesta accidental de talio por parte de las menores y un adulto, a través de las frambuesas contaminadas, fue letal para dos de las niñas, lo que demuestra la peligrosidad de esta sustancia cuando es utilizada de manera intencional como veneno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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