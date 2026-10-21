Por: Portal Bogotá

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El progreso en las obras de infraestructura vial en Bogotá continúa marcando hitos importantes para la ciudad. Según información presentada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las labores en el puente situado en la avenida Bosa con autopista Sur muestran avances significativos. En el más reciente balance divulgado por el IDU, se confirmó que ya se fundió por completo el tablero del costado oriental del puente, un paso clave en el proceso de construcción que permite dotar de solidez y funcionalidad la estructura para el tránsito vehicular. Además, el informe precisó que se han instalado 84 metros lineales de barreras tipo New Jersey, elementos de seguridad diseñados para separar carriles y resguardar a quienes circulan por la vía.

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En la información suministrada por el IDU a través de su cuenta oficial en la red social X —antes conocida como Twitter— la entidad detalló que actualmente las actividades se concentran en el armado del acero, una preparación fundamental para la próxima fase: la fundición del puente peatonal. Este último componente resulta esencial no solo por su función de conectar ambos lados de la avenida y facilitar el tránsito peatonal, sino también porque representa un avance concreto en la prioridad que tienen los proyectos de movilidad incluyente y segura en Bogotá.

El IDU recalcó en su balance que cada etapa de la obra representa un paso hacia una infraestructura que proporcionará mejores condiciones de movilidad y seguridad para todas las personas que transitan por este importante sector de la ciudad. Todo el proceso es parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que impulsa intervenciones orientadas a optimizar la experiencia de desplazamiento en la capital. El progreso relatado evidencia el compromiso institucional y la coordinación de esfuerzos para impactar el día a día de los ciudadanos que dependen de la avenida Bosa y la autopista Sur.

La información compartida por el Instituto de Desarrollo Urbano es clara respecto a los logros alcanzados y el estado actual de los trabajos, mostrando que la obra del puente sigue en pie y avanza conforme a las etapas definidas. Sin embargo, no se precisa una fecha de finalización ni se entregan detalles adicionales sobre el cronograma o plazos previstos. El énfasis está puesto en las mejoras que la nueva infraestructura aportará a la movilidad y la seguridad vial en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué avances se han registrado en la obra del puente de la avenida Bosa con autopista Sur?

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano, la obra suma avances importantes como la fundición completa del tablero del costado oriental y la instalación de 84 metros lineales de barreras tipo New Jersey. Actualmente, la atención está en el armado del acero necesario para la fundición del puente peatonal, constituyendo una nueva etapa dentro del proceso constructivo de la estructura.

¿Qué son las barreras tipo New Jersey instaladas en el puente de la avenida Bosa?

Las barreras tipo New Jersey, según lo informado por el IDU, son elementos de seguridad elaborados en concreto que se colocan entre los carriles viales. Su función principal es separar el tráfico y reducir los riesgos de accidentes, incrementando la protección para quienes transitan tanto en vehículos como a pie por esta zona de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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