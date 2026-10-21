Por: Portal Bogotá

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Los caminos de la paz y la reconciliación en Colombia se encuentran nuevamente en el centro del debate ciudadano con “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. Según la Alcaldía local y organizaciones académicas, se trata de un evento que propone la reflexión sobre los diez años del Acuerdo de Paz, un tema que continúa vigente en la agenda pública y en la conciencia colectiva del país. La Universidad La Gran Colombia es el escenario donde inician tres días de actividades, diseñadas con el propósito de abrir espacios para el diálogo e incentivar el recuerdo de lo alcanzado a lo largo de una década desde la firma de dicho acuerdo.

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De acuerdo con la información oficial compartida por la Alcaldía, el Congreso "10 años del Acuerdo de Paz: balance y prospectiva desde el corazón de Bogotá – La paz se hace al andar" abrió su jornada inaugural a las 9:00 a. m. en las instalaciones de la Universidad La Gran Colombia. Este evento, de carácter académico y cultural, está estructurado en diversos momentos, que permiten a los asistentes, tanto expertos como ciudadanos, compartir experiencias y perspectivas sobre el proceso de paz. Durante este primer día, las intervenciones no se limitan a la universidad anfitriona; el Centro Cultural Gabriel García Márquez acoge varias actividades relevantes: una presentación musical infantil por parte de la Filarmónica Infantil y la Fundación Kakique, seguida del panel central y un encuentro social para los participantes.

El Congreso se extiende hasta el viernes 23 de octubre, aprovechando los ambientes de otras instituciones clave como la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de La Salle. Estas locaciones, junto al Centro Cultural Gabriel García Márquez, permiten conectar la agenda académica y cultural de Bogotá con la memoria activa y los compromisos civiles necesarios para mantener el proceso de paz. La cita se concibe como una oportunidad vital para identificar logros, pero también para reconocer los enormes retos que enfrenta la promoción de la paz desde diversas perspectivas, con la participación activa de la ciudadanía y la institucionalidad.

Angélica María Angarita Serrano, alcaldesa local de La Candelaria, subrayó en palabras textuales que “conmemorar los diez años del Acuerdo de Paz es una oportunidad para encontrarnos, reflexionar sobre lo que hemos avanzado y reconocer los desafíos que aún tenemos. La paz se construye todos los días, con participación, diálogo y el compromiso de nuestras comunidades”. Este evento reafirma la invitación a dar pasos conjuntos por la reconciliación y a mantener el trabajo diario para que la paz sea una realidad continua en Bogotá y el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza el Congreso '10 años del Acuerdo de Paz' en Bogotá?

El Congreso “10 años del Acuerdo de Paz: balance y prospectiva desde el corazón de Bogotá – La paz se hace al andar” se lleva a cabo durante tres días, con inicio en la Universidad La Gran Colombia. Las actividades continúan en otros espacios como el Centro Cultural Gabriel García Márquez, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de La Salle, lo que permite una mayor participación académica y cultural en la ciudad.

¿Por qué es importante la conmemoración de los diez años del Acuerdo de Paz para la ciudadanía?

La conmemoración de esta década desde el Acuerdo de Paz ofrece un momento relevante para revisar los logros alcanzados en materia de reconciliación, analizar los desafíos que persisten y fortalecer la participación activa de las instituciones y la comunidad. Además, representa una oportunidad para dialogar sobre el papel de la memoria y la construcción de paz en Bogotá y en las regiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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