Por: El Espectador

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El Congreso de la República vivió una jornada maratónica durante la madrugada de este martes, motivada por la premura de aprobar el primer Presupuesto General de la Nación (PGN) bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. La preocupación era no dejar que este trámite, clave para el funcionamiento del Estado, tuviera que ser definido por decreto y sin conciliación directa con el Legislativo. La sesión se extendió por más de 12 horas, culminando con el aval conjunto del Senado y la Cámara de Representantes. Finalmente, el monto aprobado alcanzó COP 634,9 billones, lo que representa un aumento del 10 % respecto a los COP 575 billones proyectados por la administración anterior antes de dejar el poder el pasado 7 de agosto. Así lo confirmaron los reportes legislativos referenciados en el texto.

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Uno de los puntos más álgidos del debate se concentró en la distribución de los recursos para la Justicia Especial para la Paz (JEP), entidad encargada de temas fundamentales derivados del Acuerdo de Paz de 2016. De acuerdo con la información, la discusión se profundizó sobre las modificaciones a los fondos destinados a la JEP, pero no se limitó exclusivamente a esta institución. El sector de la paz, pieza central para la política pública en la materia, también involucró a otras seis entidades relevantes. De acuerdo con los detalles expuestos en la sesión, los recursos para estos organismos suelen tener implicaciones en frentes tan diversos como la justicia ordinaria, el impulso al deporte y, muy especialmente, la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Los ajustes realizados generaron controversia, ya que la oposición rechazó enérgicamente las reducciones y reasignaciones presupuestales.

En datos precisos referenciados en el artículo, las siete entidades directamente ligadas a los asuntos de paz iban a sumar este año cerca de COP 8 billones. No obstante, la nueva administración formalizará una cifra inferior: COP 850.377 millones menos en comparación con lo prometido inicialmente. El recorte impacta, entre otras instituciones, a la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Estos organismos juegan un papel clave en la implementación de los acuerdos y en el desarrollo rural, así como en el fortalecimiento institucional y la atención a la ciudadanía más afectada por la violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto aumentó el Presupuesto General de la Nación en el primer año del gobierno de Abelardo de la Espriella?

El Presupuesto General de la Nación aprobado para el primer año del gobierno de Abelardo de la Espriella fue de COP 634,9 billones, lo que representó un incremento del 10 % respecto a los COP 575 billones previstos por la administración anterior, según la información recogida durante el debate legislativo.

¿Qué entidades asociadas al sector de paz tuvieron reducción en el presupuesto y cuánto fue el recorte?

Las entidades vinculadas al sector de paz que experimentaron reducción presupuestal fueron la Justicia Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entre otras. El recorte global sumó COP 850.377 millones menos frente al monto inicialmente previsto para estas instituciones, de acuerdo con los datos discutidos en el Congreso.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.