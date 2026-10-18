Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una protesta frente al Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, terminó la noche del sábado 17 de octubre de 2026 en disturbios, luego de que la manifestación pacífica se tornara tensa debido al retiro de al menos treinta obras y piezas asociadas con la memoria histórica, la política y la diversidad sexual. Según la información publicada, el plantón fue convocado para exigir explicaciones sobre la decisión de remover estos elementos de las exposiciones, despertando malestar entre diversos sectores sociales y culturales que vieron en la medida una amenaza a la representación de luchas históricas en el espacio público. Entre lo retirado se encontraban una bandera del orgullo LGBT que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, materiales sobre derechos reproductivos de las mujeres, elementos vinculados con los líderes políticos Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, así como el Balígrafo, instrumento asociado simbólicamente con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. También salieron piezas relacionadas con la Unión Patriótica, la movilización por los derechos de la comunidad LGBT y la Séptima Papeleta, que antecedió la Constitución de 1991, ubicadas en las salas ‘Hacer sociedad’, ‘Memoria y nación’ y ‘Fuerza, fe y sustancia’.

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De acuerdo con reportes de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y lo informado por la defensora del Pueblo, Iris Marín, cerca de quinientas personas estuvieron presentes en el lugar en horas previas a los enfrentamientos, manteniéndose la calma hasta después de las 6:30 p. m., momento en el que se presentaron choques entre los manifestantes y las unidades de la Undmo, la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que reemplazó al antiguo ESMAD. La presencia anticipada de estos uniformados fue motivo adicional de inconformidad entre los asistentes, quienes expresaron su rechazo tanto al retiro de las obras como a la intervención policial.

A pesar de la reducción de público en la zona tras los disturbios, continuó el bloqueo vial y el acompañamiento de los equipos de diálogo social, según la Secretaría de Gobierno. Iris Marín recordó que una protesta puede ser considerada pacífica aun si afecta la movilidad, dejando claro que el debate sobre la memoria histórica y la diversidad en los espacios culturales continúa abierto tras estos hechos, tal como lo evidencian los reclamos ciudadanos y la atención de organismos oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué obras fueron retiradas del Museo Nacional de Colombia y por qué generaron protesta?

Las obras retiradas incluían una bandera del orgullo LGBT de la activista Elizabeth Castillo, material sobre derechos reproductivos femeninos, objetos relacionados con los líderes políticos Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, el Balígrafo usado en la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, piezas de la Unión Patriótica, la movilización LGBT y la Séptima Papeleta. El retiro de estos elementos desencadenó protestas por su valor como símbolos de la memoria histórica, la diversidad y la representación política en el principal museo del país, de acuerdo con lo reportado en la manifestación y las fuentes institucionales citadas.

¿Qué papel tuvo la Undmo en los disturbios frente al Museo Nacional?

La Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como ESMAD, intervino antes y durante la manifestación frente al museo. Según informes oficiales y testimonios recogidos, su presencia y posterior acción para contener y dispersar a los manifestantes generaron tensiones y enfrentamientos, que transformaron la protesta de pacífica a conflictiva, situación reconocida tanto por la defensora del Pueblo como por la Secretaría de Gobierno de Bogotá en sus reportes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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