Por: Portal Bogotá

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En el corazón de La Candelaria, localidad emblemática de Bogotá, se celebrará el Congreso “10 años del Acuerdo de Paz: balance y prospectiva desde el corazón de Bogotá – La paz se hace al andar”. De acuerdo con la información ofrecida en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este foro reunirá a representantes institucionales, la academia, organizaciones y otros involucrados en la edificación de la paz, en un espacio donde el diálogo y la memoria se reconocen como pilares fundamentales para la reconciliación y la paz duradera en Colombia.

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El evento tendrá lugar durante tres jornadas, del 21 al 23 de octubre de 2026, utilizando como sedes principales la Universidad La Gran Colombia, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de La Salle y el Centro Cultural Gabriel García Márquez, ubicados en La Candelaria. Según la alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, la conmemoración representa una oportunidad para que la localidad siga impulsando “espacios de encuentro que permitan escuchar distintas voces, reflexionar sobre los retos de la paz y fortalecer el compromiso colectivo con una sociedad más justa y reconciliada”.

La agenda inicia el miércoles 21 con un panel de instalación en la Universidad La Gran Colombia, abierto por Mariana Ardila, defensora delegada para la Justicia Transicional y la Defensa del Derecho a la Paz; Fabio Alzate, contralor delegado para el Posconflicto; Isabellita Mercado, consejera distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, y María José Torres Macho, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Colombia. Más tarde, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, se desarrollará un panel central con la participación de Rodrigo Londoño, firmante del Acuerdo de Paz, y Óscar Naranjo, general (r) de la Policía Nacional y exvicepresidente de Colombia.

El jueves 22, el enfoque será la Jurisdicción de Paz (JEP), con un panel encabezado por Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador en La Habana; Diego Martínez, asesor jurídico, y Andrés González, desde el Centro Externadista de Paz. La tarde incluirá intervención artística y paneles con integrantes de organizaciones sociales como REVIPAZ y la Corporación Humanitaria Reencuentros.

El viernes 23, en la Universidad de La Salle, el foco estará sobre el seguimiento y verificación de la implementación del Acuerdo de Paz, con especialistas como Víctor Barrera (Cinep), Ángela Ramírez Rincón (Barómetro del Instituto Kroc), Camilo González Posso (Indepaz) y el expresidente Ernesto Samper. El cierre será con la participación de figuras institucionales como Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, e Iván Cancino, ministro de Justicia, entre otros.

Así, el Congreso ofrecerá un espacio clave para analizar los avances, retos y oportunidades del proceso de paz a diez años de la firma, subrayando el papel de la memoria histórica, la participación ciudadana y la reconciliación territorial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación destacada del congreso sobre los diez años del Acuerdo de Paz en Bogotá?

La programación incluye paneles de instalación, discusiones centrales y actividades artísticas a lo largo del 21, 22 y 23 de octubre de 2026 en varias sedes de La Candelaria. Entre los participantes se destacan figuras institucionales, académicas y sociales como Rodrigo Londoño, Óscar Naranjo, Humberto de la Calle y Ernesto Samper; además de intervenciones culturales y diálogos sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cuál es su papel en el Congreso de paz?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal creado para abordar los delitos relacionados con el conflicto armado colombiano, buscando verdad, justicia, reparación y no repetición. En el Congreso, la JEP será tema central del segundo día, donde magistrados y expertos analizarán su papel en el avance hacia una sociedad reconciliada y en el seguimiento del Acuerdo de Paz.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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