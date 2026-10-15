Por: El Espectador

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En una carta pública, los exintegrantes de las Farc que firmaron el acuerdo de paz rechazaron las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, señalando que sus afirmaciones representan una “campaña de ataques, desinformación, estigmatización y falsas acusaciones” en contra de Rodrigo Londoño, quien actualmente lidera el partido surgido tras la firma del pacto con el Estado colombiano. Según lo publicado por El Espectador, las palabras de Tarazona involucraron a Luis Alberto Albán —conocido antes del acuerdo como alias ‘Marcos Calarcá’— en el magnicidio de Uribe, lo que fue categóricamente refutado por los firmantes, quienes indicaron estar dispuestos a “atender cualquier requerimiento de las autoridades correspondientes” respecto a este caso.

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En su pronunciamiento, los firmantes, entre los que se encuentran figuras como Pedro Baracutado, Pablo Catatumbo Torres e Imelda Daza Cotes, advirtieron sobre una “ofensiva” promovida desde el oficialismo en el Congreso. Según el texto, esta actuación busca “reversar aspectos esenciales del acuerdo de paz”. Uno de los ejemplos concretos que mencionan es el ajuste fiscal adelantado por el gobierno de Abelardo de la Espriella en el Presupuesto General de la Nación 2027, el cual reduce de forma importante los fondos dirigidos a las instituciones que surgieron tras el acuerdo de paz firmado en 2016.

En declaraciones a Noticias Caracol y Blu Radio, María Claudia Tarazona mencionó que la orden para el asesinato de Miguel Uribe habría provenido del Congreso y que el financiamiento del crimen, de acuerdo con su fuente, salió de Venezuela. Tarazona leyó un chat anónimo en el que se señala directamente a ‘Marcos Calarcá’ como responsable de coordinar a un grupo para cometer el atentado. Ante estas declaraciones, el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, pidió formalmente a la Fiscalía adelantar las investigaciones necesarias, siguiendo el debido proceso y la reserva legal.

Además, Tarazona recordó que las hipótesis sobre la autoría del crimen incluyen la posibilidad de un crimen de Estado, es decir, que el entonces gobierno de Gustavo Petro podría haber tenido injerencia. Por su parte, Abelardo de la Espriella afirmó en un evento reciente que el asesinato de Miguel Uribe favorecía al “régimen que denunciaba” y aseguró que desde el primer día las instituciones deben tratar el caso como asunto de importancia nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la polémica por las declaraciones de la viuda de Miguel Uribe sobre las Farc?

La controversia surgió cuando María Claudia Tarazona vinculó públicamente a figuras de las exFarc, como Luis Alberto Albán (alias ‘Marcos Calarcá’), con el asesinato de su esposo. Los firmantes del acuerdo de paz rechazaron estas acusaciones, calificándolas de infundadas y como parte de una campaña de desinformación y estigmatización, de acuerdo con la carta citada por El Espectador.

¿Por qué los exFarc denuncian una ofensiva contra el acuerdo de paz tras el caso Miguel Uribe?

Según los exintegrantes de las Farc, existe una ofensiva desde sectores del oficialismo en el Congreso que intenta revertir elementos fundamentales del acuerdo de paz, usando, entre otras vías, recortes presupuestales como los propuestos en el Presupuesto General de la Nación 2027. Ellos consideran que este contexto está vinculado a la coyuntura tras el asesinato de Miguel Uribe y a las acusaciones recientes.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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