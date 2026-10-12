Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una conversación telefónica de al menos 15 minutos con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en un momento clave para la relación bilateral entre Colombia y el gobierno de Donald Trump. Este diálogo, considerado relevante por la oficina de Presidencia, se produce poco más de un mes después de la visita oficial de Rubio a Barranquilla. De acuerdo con el comunicado oficial de la Casa de Nariño, ambas figuras discutieron la importancia del apoyo mutuo, la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las relaciones estratégicas entre Colombia y Estados Unidos, aspectos centrales en la actual coyuntura política y de seguridad para el país suramericano.

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Según lo revelado por la presidencia, este intercambio permitió a ambos gobiernos compartir perspectivas sobre los desafíos que enfrenta Colombia, justo cuando se cumplen 70 días del inicio del mandato de De la Espriella. Los funcionarios abordaron principalmente el contexto político y de seguridad, así como asuntos de interés común en materia de estabilidad regional. El informe señala que ambos países coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación que permitan responder a los desafíos compartidos, priorizando la confianza y el respeto mutuo como pilares de la relación.

Esta conversación representa otro paso en la agenda de acercamientos que el presidente colombiano ha avanzado con la administración Trump. Cabe señalar que durante la campaña presidencial, Trump respaldó públicamente a De la Espriella, y ya se han realizado intercambios previos, como la última comunicación tras el terremoto del 10 de agosto, en la que Estados Unidos anunció ayuda humanitaria para Colombia. Además, tras ese diálogo, Rubio viajó a Barranquilla en su primer encuentro presencial con el jefe de Estado.

La comunicación entre De la Espriella y Rubio ocurrió horas después de una solicitud de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para eliminar del mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz el punto sobre la reforma rural integral. Aunque este punto no fue votado de inmediato, su aprobación depende del pleno del Consejo, donde Estados Unidos tiene posición de miembro permanente. Este contexto internacional se suma a la intensificación de operaciones contra estructuras criminales y la reciente aprobación de extradiciones por parte del actual gobierno, medidas que buscan responder tanto a necesidades internas como al marco de cooperación con Washington.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de la relación estratégica entre Colombia y Estados Unidos según el gobierno de De la Espriella?

De acuerdo con la Presidencia, la relación estratégica entre Colombia y Estados Unidos se fundamenta en la cooperación bilateral, el apoyo mutuo y la defensa de intereses compartidos, especialmente en materia de seguridad y estabilidad regional. Esta dinámica se considera esencial para enfrentar los retos políticos y de seguridad actuales, reforzando la posición de la Oficina Oval como socio clave para Colombia.

¿Por qué Colombia solicitó cambiar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU sobre la reforma rural?

Según lo informado en el artículo, Colombia pidió al Consejo de Seguridad de la ONU eliminar del mandato de la Misión de Verificación el punto sobre la reforma rural integral, un tema vinculado al Acuerdo de Paz. Aunque la razón específica no se aborda detenidamente en el comunicado, la solicitud se relaciona con las decisiones de política interna e internacional que el gobierno viene promoviendo en los escenarios multilaterales.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.