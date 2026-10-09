Por: El Espectador

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La Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia hizo énfasis en que la protección de las mujeres sigue siendo un tema delicado y urgente en las zonas donde el conflicto armado ha dejado mayores secuelas. En su informe trimestral, que abarca desde finales de junio hasta finales de septiembre de 2026, y es el primero emitido bajo el mandato de Abelardo de la Espriella, se enumeran desafíos persistentes que afectan especialmente a lideresas en Bolívar, Cauca, Meta y Putumayo. El documento resalta que existe “incertidumbre” sobre el funcionamiento del andamiaje institucional encargado de la implementación de medidas específicas para proteger a este grupo, de acuerdo con lo pactado en el Acuerdo de Paz.

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Entre los casos incluidos, la ONU citó el asesinato de la lideresa indígena María Ovidia Pelechor y su esposo James Edimer Flor en Cajibío, Cauca, ocurrido en septiembre. La entidad subraya que este tipo de hechos demuestran no solo la vulnerabilidad de quienes ejercen liderazgo comunitario, sino también la fragilidad de las garantías efectivas que deberían resguardar sus vidas.

El informe menciona la creación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, concebido como política pública fundamental. Sin embargo, advierte que su éxito depende de contar con esfuerzos constantes y recursos suficientes, sin los cuales no podrá cumplir sus metas. También hace un llamado a atender las preocupaciones que surgen tras la decisión del gobierno de De la Espriella de replantear algunos aspectos del Acuerdo de Paz y las implicaciones negativas de la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, entidad que fue clave en la implementación de disposiciones de género y cuyo cierre deja dudas sobre quién asumirá esos compromisos.

El texto aclara que abordar el enfoque de género dentro del Acuerdo de Paz implica mucho más que brindar protección y estimular el empoderamiento económico de las mujeres, e incluye acciones como facilitar el acceso a tierras para ellas, elemento central en la reforma rural. Asimismo, la ONU llama la atención sobre las dificultades de financiación que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se señala que, bajo el gobierno de De la Espriella, varias entidades claves para consolidar la paz han sufrido recortes presupuestales, como el que afecta a la JEP en el presupuesto general de 2027, en medio de la crisis fiscal que vive el país.

Finalmente, este informe también abarca otros puntos estructurales, como el contexto político, el desarrollo rural, la reincorporación y las garantías de seguridad, todos ellos considerados fundamentales para el avance del proceso de paz, de acuerdo con datos publicados por El Espectador y la Misión de Verificación de la ONU.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la seguridad de las mujeres lideresas sigue siendo una preocupación clave en Colombia según la ONU?

De acuerdo con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la seguridad de las mujeres lideresas es un desafío importante porque continúan expuestas a amenazas y actos violentos, como el asesinato de María Ovidia Pelechor en Cauca. El informe destaca que la implementación de políticas como el Programa Integral de Garantías requiere de esfuerzos y recursos sostenidos, y señala que la incertidumbre institucional y los recortes presupuestales debilitan la protección de estas mujeres en regiones afectadas por el conflicto.

¿Qué impacto tiene el cierre del Ministerio de la Igualdad y Equidad en la implementación del Acuerdo de Paz?

Según el informe de la Misión de Verificación de la ONU, el cierre del Ministerio de la Igualdad y Equidad genera preocupación porque era la entidad principal a cargo de las acciones sobre género dentro del Acuerdo de Paz, incluyendo el plan nacional del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad. Su liquidación plantea incertidumbre sobre quién asumirá esa responsabilidad, lo que podría afectar la continuidad y efectividad de los programas enfocados en reducir brechas y proteger derechos de las mujeres.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.