El accidente que sufrió la emblemática escultura La paloma de la paz, obra maestra del fallecido maestro Fernando Botero, trascendió las paredes del Museo Nacional para convertirse en el nuevo combustible de una aguda disputa política. La aparatosa caída de la pieza de bronce, ocurrida el pasado martes 6 de octubre cuando una visitante intentó tomarse una fotografía y la empujó por accidente desde el tercer piso hasta una rejilla del segundo nivel, desató una dura reacción de Martín Santos.

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A través de su cuenta de X, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos aprovechó el revuelo generado por el incidente patrimonial para lanzarle un dardo directo al actual jefe de Estado. “La paloma de la paz también la hirió de gravedad el Gobierno de Petro, al haberle concedido estatus político a la disidencia traqueta de las Farc post acuerdo”, escribió Martín Santos, estableciendo una metáfora política entre el daño físico que sufrió la obra y lo que considera un desmantelamiento de los acuerdos de paz firmados en 2016.

El pronunciamiento reavivó el debate nacional sobre el rumbo de la paz total y la legitimidad de negociar con estructuras armadas emergentes. Hay que recordar que La paloma de la paz carga con un fuerte simbolismo histórico. Fue donada por Fernando Botero en septiembre de 2016 a la Casa de Nariño como un espaldarazo definitivo al proceso de reconciliación liderado por el entonces presidente Juan Manuel Santos con las extintas Farc. Con una altura de 70 centímetros, elaborada en bronce con un pico dorado y traída originalmente desde Italia, la pieza hace parte inalienable del patrimonio cultural de la Presidencia de la República.

Tras su donación, la escultura ha rotado entre la sede de gobierno y el Museo Nacional. Su regreso más reciente al recinto cultural se produjo en julio de 2026, luego de que el propio presidente Gustavo Petro solicitara su traslado temporal a las instalaciones del museo. Sin embargo, lo que pretendía ser una exhibición cultural abierta al público terminó en emergencia patrimonial cuando la imprudencia de una asistente provocó la caída al vacío.

Según el diagnóstico profundo emitido por el Área de Conservación del Museo Nacional, la escultura sufrió rayones, abrasiones y pérdida de capa pictórica en zonas críticas como la cabeza, la cola, las alas y la base, siendo el daño más severo una serie de abolladuras estructurales en el metal, especialmente en la zona del pico. A pesar de la gravedad del impacto, el museo confirmó que tanto la turista involucrada como los demás asistentes resultaron ilesos, y anunció que la valiosa obra será sometida de inmediato a un riguroso proceso de restauración a cargo de expertos en bienes muebles. Mientras los restauradores intentan devolverle la forma original al bronce de Botero, el mensaje de Martín Santos ya dejó abierta una nueva herida en el agitado tablero político nacional.