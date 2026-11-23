Miller Soto, vocero del Gobierno de Abelardo de la Espriella, respondió a las denuncias de Gustavo Petro sobre una supuesta reducción de su esquema de seguridad y el de su familia. El funcionario calificó las afirmaciones del expresidente como falsas y aseguró que las medidas de protección asignadas a quienes ocuparon la Casa de Nariño no han sufrido modificaciones.

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“Inexplicable que un expresidente salga con tamaña mentira. Es absolutamente falso que se le haya disminuido el esquema de protección al expresidente Gustavo Petro. La orden del presidente Abelardo de la Espriella es que los esquemas de los expresidentes permanecen intactos. Petro miente”, escribió Soto en su cuenta de X.

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La respuesta del vocero se conoció el domingo 22 de noviembre, luego de que el exmandatario manifestara su preocupación por el presunto retiro de varios vehículos blindados que, según dijo, estaban destinados a protegerlo a él y a sus familiares.

¿Qué denunció Gustavo Petro sobre su seguridad?

La controversia comenzó después de que Soto se pronunciara sobre unos videos en los que Lucía de la Espriella, hija del presidente, aparecía acompañada de algunas amigas a bordo de una embarcación de la Armada Nacional. En esa intervención, el vocero explicó que el Decreto 1066 de 2015 contempla medidas de protección para el jefe de Estado y su núcleo familiar, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.

Petro reaccionó a esa explicación el sábado 21 de noviembre y aseguró que la protección de la familia presidencial se estaba garantizando con vehículos blindados que anteriormente estaban asignados a él y a sus allegados.

“La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia; varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la Policía. Al Gobierno no le importa un atentado contra mí”, publicó el expresidente.

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Gobierno negó cambios en el esquema del expresidente

Frente a la denuncia, Soto insistió en que la instrucción de De la Espriella es conservar sin modificaciones los dispositivos de seguridad de los exmandatarios.

Sin embargo, en su respuesta pública no presentó documentos ni detalles sobre la cantidad de vehículos, agentes o recursos que actualmente conforman el esquema de Petro.

La controversia también motivó un pronunciamiento del Pacto Histórico, colectividad que expresó preocupación por las posibles consecuencias de una reducción de las medidas de protección para el expresidente y algunos de sus integrantes.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.