El expresidente Juan Manuel Santos entregó su propia evaluación del Gobierno de Abelardo de la Espriella y lo hizo con un balance que mezcla reconocimiento y advertencia: hay avances en materia de seguridad, pero falta el elemento que, a su juicio, lo sostiene todo.

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En una entrevista a Noticias Caracol de este domingo 22 de noviembre, Santos admitió que la administración actual ha desplegado una estrategia visible contra el crimen. Sin embargo, fue enfático en señalar el vacío que persiste. ”

Ha hecho pues mucho para mostrar que está siendo efectivo en materia de seguridad con mano dura y todo lo que estamos viendo como una especie de espectáculo permanente de ataques a los criminales, pero le falta el ingrediente fundamental que es el control del territorio, y eso se hace implementando el acuerdo de paz”, señaló el Nobel de Paz.

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La frase resume la postura histórica de Santos: que la seguridad sin presencia institucional en las regiones es una victoria parcial. Para el exjefe de Estado, el acuerdo firmado en 2016 con las extintas Farc sigue siendo la hoja de ruta para llenar ese vacío territorial que alimenta a los grupos armados ilegales.

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Pero Santos no solo cuestionó. También aplaudió una iniciativa concreta del gobierno. Al ser consultado sobre el proyecto de acogimiento y sometimiento a la justicia que promueve la actual administración, el exmandatario no escatimó en elogios.

“Ese proyecto me gusta, yo creo que fue una buena iniciativa. Hay que aplaudirle al Gobierno el proyecto de sometimiento a la justicia, que se puede aplicar perfectamente a esos grupos criminales”, afirmó.

Y fue más allá al compararlo con la estrategia de “paz total” del gobierno Petro: “Eso es lo que ha debido ser Petro. Ese proyecto que hoy el Gobierno está promoviendo ha debido hacerlo con la “paz total””, sostuvo, dejando entrever que el instrumento existía, pero no fue aprovechado en su momento.

¿Qué dijo Santos sobre la lección más importante de los 10 años del acuerdo de paz?

El expresidente reflexionó sobre lo aprendido en esta década y evocó una enseñanza que atribuye a Nelson Mandela: la necesidad del diálogo constructivo. Para Santos, esa práctica —sentarse con quienes piensan diferente— es lo que Colombia más necesita hoy para avanzar en la construcción de paz.

¿Por qué Santos considera que el control territorial es clave para la seguridad en Colombia?

De acuerdo con el exmandatario, los operativos militares y policiales no bastan si el Estado no ocupa físicamente los territorios donde operan los grupos criminales. Esa presencia institucional, según su visión, solo se logra con la implementación plena del acuerdo de paz firmado en 2016, que incluye programas de sustitución de cultivos, reforma rural y acceso a la justicia en zonas apartadas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.