Por: El Espectador

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Han pasado varios años desde que Colombia firmó el acuerdo de paz en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, una fecha que marcó un hito en la historia reciente del país. De acuerdo con la información presentada en un foro de la Universidad del Rosario y respaldada por El Espectador, el escenario nacional luce muy diferente al que llevó a esa firma histórica. El país, desde entonces, ha presenciado una sucesión de mandatarios en la Casa de Nariño, comenzando por el arquitecto del proceso de paz y siguiendo con un presidente que adoptó una estrategia militar similar a la de las primeras décadas del siglo. Además, el establecimiento de instituciones destinadas a la paz ha pasado por etapas de desfinanciación y recortes presupuestales, afectando su capacidad para cumplir con los cometidos trazados en el acuerdo.

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El ambiente político tampoco ha cambiado mucho en otros aspectos: la polarización, visible tanto en el estrecho resultado del plebiscito como en las recientes elecciones presidenciales, se mantiene como el telón de fondo de la vida nacional. Esta continuidad en la división política fue destacada durante el foro, donde varios de los protagonistas del proceso de paz compartieron sus perspectivas. Entre ellos estuvieron el expresidente Juan Manuel Santos; el general retirado y exvicepresidente Óscar Naranjo, quien fue negociador del acuerdo; Danilo Rojas, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo; Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU); y diferentes voceros que representaron a las víctimas del conflicto armado.

Durante este espacio para la reflexión, el expresidente Santos hizo énfasis al comparar el actual contexto político con el que vivía el país una década atrás. En sus palabras, señaló, con tono de desacuerdo político, que el mandatario en el poder, Abelardo de la Espriella, representa una nación que ha cambiado considerablemente desde la firma del acuerdo. La intervención de los protagonistas en este foro se convierte en una especie de radiografía que permite apreciar, en contraste, cómo han evolucionado las dinámicas políticas, institucionales y sociales en Colombia desde 2016.

Datos compartidos durante el foro evidencian la trascendencia de observar el estado actual del país a través de quienes tuvieron roles clave en la construcción del acuerdo firmado en La Habana. Así, las reflexiones propuestas por El Espectador y la Universidad del Rosario ofrecen una mirada comparativa indispensable para quienes buscan comprender los profundos cambios que han ocurrido desde aquel icónico 24 de noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha cambiado la polarización política en Colombia desde la firma del acuerdo de paz?

La polarización política en Colombia, de acuerdo con lo discutido en el foro respaldado por El Espectador, se mantiene como un fenómeno persistente. Tanto el margen ajustado del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz en 2016 como los resultados cerrados en recientes elecciones presidenciales reflejan que las divisiones sociales y políticas siguen siendo parte del día a día nacional. Los protagonistas del proceso de paz consideran este elemento una constante en la historia reciente del país.

¿Qué papel ha tenido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el seguimiento del acuerdo firmado en 2016?

Según lo compartido por Danilo Rojas, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta institución fue creada a partir del acuerdo de paz de 2016 para abordar delitos relacionados con el conflicto armado. Su función principal es ofrecer verdad, justicia y reparación, aunque la desfinanciación y los recortes han dificultado la acción de instituciones como la JEP para cumplir plenamente con sus responsabilidades trazadas en el pacto firmado en el Teatro Colón.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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