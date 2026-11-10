Por: El Espectador

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) atraviesa una nueva etapa tras el nombramiento de Maribel Castro Flórez como directora encargada. De acuerdo con información de El Espectador, la ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, fue la responsable de posesionar a Castro el martes, 10 de noviembre. Este cambio en la dirección se produjo después de que el presidente Abelardo de la Espriella declarara insubsistente a la entonces directora general, Elizabeth Blandón Bermúdez.

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Castro Flórez ejercerá de forma interina las funciones de dirección del Icfes sin dejar de lado sus obligaciones actuales como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media, dentro del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. Su nueva función surge en un contexto de revisión interna. Según explicó la ministra Hoyos, se identificaron situaciones que requieren una evaluación rigurosa de las actividades y la misión institucional del Icfes. Por eso, se espera que Castro entregue un balance a nivel nacional y se asegure de la correcta aplicación de las pruebas censales, consideradas esenciales para orientar y tomar decisiones que mejoren la calidad educativa.

El Ministerio de Educación detalló la experiencia profesional de Maribel Castro, quien acumula dos décadas de trabajo como directiva docente. Ha ejercido roles clave como líder de Evaluación en la Secretaría de Educación de Barranquilla durante cuatro años, subsecretaria de Desarrollo Educativo de la Gobernación del Atlántico por cinco años y secretaria de Educación del Atlántico durante otro año. Asimismo, fue consultora de proyectos educativos tanto en el ámbito nacional como internacional. En su posición actual dentro del ministerio, ha priorizado el fortalecimiento de la calidad educativa y los resultados de aprendizaje.

La llegada de Castro ocurre solo un día después de la salida de Elizabeth Blandón, quien había asumido el cargo de directora general desde el 2 de agosto de 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la información de la página del Icfes citada por El Espectador, Blandón buscaba consolidar a la institución como referente en evaluación educativa en América Latina y avanzar en su transformación digital. Uno de sus objetivos principales era la implementación de pruebas de Estado en formato electrónico y una colaboración estrecha con la comunidad educativa y las autoridades sectoriales.

¿Por qué fue necesario el cambio de dirección en el Icfes?

El relevo en la dirección del Icfes se dio luego de que, según El Espectador, el presidente Abelardo de la Espriella declarara insubsistente a Elizabeth Blandón Bermúdez. La ministra de Educación Nacional argumentó que es preciso revisar el funcionamiento del Icfes, hacer seguimiento a sus actuaciones y reflexionar sobre su misión institucional.

¿Qué funciones asumirá Maribel Castro Flórez como directora encargada del Icfes?

Maribel Castro Flórez se hará cargo temporalmente de la dirección del Icfes, asegurando el cumplimiento de las pruebas censales y presentando un balance sobre el funcionamiento de la entidad, sin dejar de ejercer su labor como directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Viceministerio de Educación. También deberá enfocarse en la misión de fortalecer la educación en Colombia según lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.