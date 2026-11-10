Por: El Espectador

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El general Dan Caine, quien se desempeña como presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y actúa como el principal asesor militar del presidente Donald Trump, arribó a Colombia la mañana del martes 10 de noviembre. Su llegada, de acuerdo con el reporte de las Fuerzas Militares, tuvo un recibimiento por parte del general Erick Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, con el objetivo central de profundizar acuerdos de cooperación estratégica entre ambos países.

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El general Rodríguez destacó la importancia de esta reunión a través de su cuenta de X (antes Twitter), enfatizando que la presencia de Caine reafirma los lazos de cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos y su compromiso mutuo para enfrentar amenazas transnacionales. Según mencionó, este encuentro se desarrolla dentro de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, una estrategia que lidera Estados Unidos con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico en el continente. El jefe militar colombiano subrayó que el encuentro busca fortalecer la colaboración estratégica, la interoperabilidad —es decir, la capacidad de las fuerzas armadas para actuar conjuntamente— y el intercambio de capacidades, con la finalidad de anticipar y neutralizar amenazas comunes a la seguridad hemisférica.

La cooperación entre Colombia y Estados Unidos, como recalcó Rodríguez, es esencial para robustecer las capacidades de defensa y garantizar un hemisferio más seguro. Sin embargo, la agenda original contemplaba la llegada a Colombia del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien canceló su visita a último momento. También se esperaba la presencia de Pete Hegseth, secretario de Guerra en la administración de Trump, quien actualmente enfrenta un posible juicio político en su país, motivado por controversias internas y externas ligadas a la guerra contra Irán, considerado un factor determinante en la derrota electoral de dicha administración.

Colombia ingresó formalmente al llamado Escudo de las Américas el pasado 12 de agosto, según lo confirmó Jorge Mora, ministro de Defensa y general retirado, quien firmó un acuerdo que permite ejecutar operaciones conjuntas con Estados Unidos. En ese contexto, el Ministerio de Defensa comunicó que Colombia pasó a ser parte de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), reafirmando la voluntad del país de aportar a una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, crimen organizado transnacional, narcotráfico y otras amenazas que ponen en riesgo la seguridad y estabilidad de la región.

De acuerdo con el ministro Mora, enfrentar el narcotráfico es un reto que ningún Estado puede abordar en solitario. Por ello, Colombia ha ofrecido su experiencia y capacidades operacionales en el océano Pacífico y el mar Caribe para trabajar con las naciones integrantes de la coalición. El fin último es asegurar que organizaciones criminales no suplanten la autoridad estatal y consolidar la vigencia de la Constitución y la ley en todo el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cuál es el papel de Colombia en esta iniciativa?

El Escudo de las Américas es una estrategia liderada por Estados Unidos enfocada en combatir el narcotráfico y las amenazas transnacionales en el continente americano. Colombia, tras firmar un acuerdo el pasado 12 de agosto, participa en operaciones conjuntas junto con Estados Unidos y otras naciones de la región para reforzar la seguridad y prevenir la expansión de grupos criminales. Su aporte clave es la experiencia y el liderazgo en esfuerzos estratégicos tanto en el océano Pacífico como en el mar Caribe.

¿Por qué la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos es importante para la región?

La cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, según los altos mandos colombianos, permite fortalecer la defensa común y consolidar una respuesta coordinada ante amenazas como el narcotráfico o el crimen transnacional. Esto contribuye a prevenir que organizaciones ilícitas reemplacen la autoridad estatal y garantiza un entorno más seguro y estable en el hemisferio, de acuerdo con lo expresado por el Ministerio de Defensa y los comandantes militares citados.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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