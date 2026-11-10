Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 5,6 sorprendió a la población de Centroamérica durante la mañana del martes 10 de noviembre de 2026. El evento sísmico tuvo su epicentro en el océano Pacífico, específicamente frente a las costas de Guatemala, de acuerdo con el boletín internacional difundido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La hora registrada exacta fue a las 9:54 de la mañana, hora local, y la profundidad del movimiento fue de 35 kilómetros.

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De acuerdo con los registros ofrecidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a unos 43 kilómetros al sur de Puerto San José, una ciudad del departamento de Escuintla. Esta ubicación frente a las costas guatemaltecas provocó que el temblor se percibiera en una amplia zona. Según los reportes recogidos en el informe, se detectaron sacudidas en diferentes áreas de Guatemala e, incluso, se sintieron vibraciones en estructuras de Ciudad de Guatemala. Además, la magnitud y localización del sismo permitieron que se experimentara en partes de El Salvador y Nicaragua, países vecinos cuyas costas se encuentran también sobre el Pacífico.

Inmediatamente después del sismo, las autoridades guatemaltecas pidieron calma a la ciudadanía y exhortaron a permanecer atentos a las indicaciones de los organismos de respuesta ante emergencias. En el primer reporte disponible, no hubo información sobre daños materiales importantes ni víctimas mortales producto del evento.

Acerca del riesgo de tsunami, autoridades de El Salvador confirmaron que el sismo no representó amenaza alguna para sus costas. Mientras tanto, los sistemas de monitoreo sísmico y los organismos de emergencia de los diferentes países permanecieron en alerta ante cualquier novedad que pudiera surgir posteriormente relacionada con la actividad telúrica.

Frente a emergencias de este tipo, las autoridades especializadas recomendaban previamente identificar zonas seguras dentro y fuera de las viviendas, mantenerse alejados de ventanas y objetos que pudieran caer, contar con un kit de emergencia listo y evitar el uso de ascensores durante el movimiento sísmico. Además, es fundamental consultar solo los canales oficiales para obtener reportes y actualizaciones precisas sobre la evolución del evento.

¿Dónde se sintió el sismo registrado frente a las costas de Guatemala?

El sismo, con epicentro frente al Pacífico guatemalteco, se percibió principalmente en distintas zonas de Guatemala, incluidas algunas edificaciones de Ciudad de Guatemala, además de reportarse su percepción en países vecinos como El Salvador y Nicaragua, de acuerdo con el SGC y el USGS.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades para actuar durante un sismo en Centroamérica?

Las instrucciones incluyen identificar previamente zonas seguras, alejarse de objetos peligrosos, preparar un kit de emergencia, evitar ascensores durante el movimiento y consultar siempre fuentes oficiales para información y actualizaciones, según los organismos de emergencia citados en el reporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.