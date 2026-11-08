Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre de 2026. El sismo provocó daños en diferentes estructuras, alteraciones en el transporte y dejó, al menos, 23 personas heridas, de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

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El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la prefectura de Shizuoka, a una profundidad de 40 kilómetros. Tras el temblor, varias personas evacuaron edificios ante el temor de que las construcciones presentaran daños o pudieran colapsar. Aunque el fenómeno se sintió en diferentes localidades, las autoridades descartaron la emisión de una alerta de tsunami.

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Videos muestran los daños que dejó el terremoto en Japón

El movimiento fue percibido en varias zonas del centro del país, entre ellas la prefectura de Aichi y la ciudad de Hamamatsu. También se reportaron efectos en Kioto, Nara, Yamanashi —donde se encuentra el monte Fuji— y Gifu.

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Después del sismo comenzaron a circular videos en redes sociales que muestran el momento en que se produjo el temblor y las reacciones de quienes se encontraban en los lugares afectados.

🔴Terremoto de magnitud 5,7 sacudió el centro de Japón y dejó al menos 20 personas heridas, además de causar interrupciones en el transporte ferroviario. El epicentro se localizó en la prefectura de Shizuoka, a 40 kilómetros de profundidad. Amplíe esta noticia aquí ⬇️

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Imágenes difundidas por la televisión japonesa evidenciaron daños en supermercados, paradas de autobuses y establecimientos comerciales. Entre los registros también apareció una librería que terminó completamente destrozada por el movimiento.

Según los reportes, algunas de las personas lesionadas sufrieron caídas mientras intentaban evacuar los edificios, incluso en las escaleras.

🚨🇯🇵 JAPÓN | Dos sismos en pocas horas. El más fuerte, de magnitud 5.7, dejó al menos 22 personas heridas. El movimiento ocurrió a la 1:04 a. m. del 8 de noviembre, hora local, con epicentro en Shizuoka. ⚠️ ¿Qué se sabe hasta ahora? 🏥 Al menos 22 personas lesionadas. 🏢 Cristales rotos y objetos caídos en establecimientos. 🚄 Afectaciones y retrasos en el transporte ferroviario. 🌊 Sin riesgo de tsunami, según la Agencia Meteorológica de Japón. 🧡 Nuestra solidaridad con todas las personas afectadas. Aunque es común relajarse después de un tiempo sin terremotos en nuestro país, es importante recordar que un sismo puede llegar de madrugada, mientras descansamos o estamos lejos de casa. Por favor, NO BAJES LA GUARDIA. En México, SkyAlert Premium+ te ofrece: 📍 Alertas según tu ubicación en tiempo real. ⏱️ Tiempo Estimado de Arribo e intensidad esperada. 🔊 MySignal: sonidos y mensajes de voz personalizados para ayudarte a actuar con mayor calma cuando más lo necesitas. 🤖 Alertamiento respaldado por nuestra red de sensores impulsados por IA. No podemos predecir cuándo ocurrirá el próximo sismo. Pero sí podemos prepararnos mejor. ✅ Únete a Premium+: https://t.co/fTfFrAtcf2 Gracias por sumarte a nuestra misión de proteger vidas. Cada suscripción nos ayuda a seguir desarrollando tecnología y llevando protección a cada vez más personas. **SkyAlert (S.E.N.S.) 🌎 ** Mucho más que una app. Una misión que construimos entre todos 🧡 #SkyAlert #Terremoto #Japón #Sismo #ProtecciónCivil — SkyAlert (@SkyAlertMx) November 8, 2026



El terremoto también tuvo repercusiones en el transporte ferroviario. Algunos servicios de trenes locales presentaron afectaciones, mientras que los trenes bala que circulan entre las estaciones de Shizuoka y Gifu-Hashima registraron retrasos.

Así quedó una librería en la ciudad de Toyota, en la prefectura de Aichi, tras el fuerte sismo de 5.7 que sacudió Japón 🇯🇵 https://t.co/3ownuV4MPu — Centinela 35 (@Centinela_35) November 7, 2026

La empresa ferroviaria explicó que las demoras estuvieron relacionadas con las inspecciones de seguridad realizadas después del movimiento telúrico, con el propósito de verificar las condiciones de la infraestructura.

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La Agencia Meteorológica de Japón pidió a los habitantes de las zonas afectadas mantener las medidas de precaución durante los próximos días, debido a la posibilidad de que se presenten nuevas réplicas.

Ayataka Ebita, funcionario de la entidad, recomendó prestar atención a eventuales deslizamientos de tierra, caída de rocas y otros riesgos que podrían agravarse por las lluvias.

Además, la agencia informó que, hasta el momento, no había identificado cambios en la placa de la Fosa de Nankai, una zona que permanece bajo vigilancia científica por el riesgo de un eventual megaterremoto.

Por ahora, las autoridades continúan evaluando las consecuencias del sismo y haciendo seguimiento a las condiciones de seguridad en las regiones donde se sintió con mayor intensidad.

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