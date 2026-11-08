Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fuerte terremoto de magnitud preliminar 5,7 despertó al centro de Japón en la madrugada del 8 de noviembre de 2026, dejando más de 20 personas heridas en las prefecturas de Aichi y Shizuoka. El movimiento telúrico ocurrió alrededor de la 1:00 a. m. (hora local), generando sacudidas tan intensas que interrumpieron el descanso de los habitantes de la región, según informó la Agencia Meteorológica de Japón. El epicentro se localizó en el oeste de Shizuoka, a una profundidad cercana a los 40 kilómetros, y fue lo suficientemente poderoso como para sentirse en las vecinas Nagano y Gifu, donde la intensidad del sismo superó el nivel 5 en la escala sísmica japonesa. Este nivel de magnitud implica dificultades notables para caminar y mantenerse en pie con normalidad.

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En Aichi, la situación fue especialmente delicada: al menos 20 personas resultaron lesionadas, conforme reportó la agencia Kyodo News. Entre ellas, 12 sufrieron caídas provocadas por la violencia de las sacudidas y necesitaron ser atendidas por servicios médicos. Dentro de los hogares, los habitantes vivieron momentos de temor, preocupados por el riesgo de que muebles y objetos se desplomaran a causa del sismo.

Uno de los efectos inmediatos del terremoto fue la suspensión temporal del sistema ferroviario en la zona afectada. Las autoridades ordenaron que los equipos técnicos inspeccionaran las vías para garantizar la seguridad antes de restablecer la circulación de trenes. Aunque parte del servicio ferroviario se reactivó progresivamente luego de estas verificaciones, algunas rutas continuaron experimentando demoras, afectando los desplazamientos habituales de quienes dependen de este medio de transporte.

La preocupación también se trasladó a la infraestructura energética. En este sentido, las autoridades verificaron el estado de la central nuclear de Hamaoka, ubicada en Shizuoka. Tras las evaluaciones iniciales, confirmaron que no se detectaron anomalías atribuidas al movimiento telúrico, aunque mantuvieron una actitud vigilante y continuaron las revisiones en las áreas más impactadas por el evento.

De acuerdo con la información de agencias como Kyodo News y la Agencia Meteorológica de Japón, el impacto global del sismo no causó víctimas fatales, pero sí dejó decenas de personas afectadas y generó ansiedad en comunidades que, tras una madrugada agitada, se mantuvieron pendientes a los reportes oficiales sobre posibles daños adicionales en la infraestructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas resultaron heridas por el terremoto en Japón en noviembre de 2026?

Según informó Kyodo News, más de 20 personas sufrieron lesiones tras el sismo de magnitud 5,7 que sacudió el centro de Japón la madrugada del 8 de noviembre de 2026. La mayoría de los heridos se reportaron en la prefectura de Aichi, donde 12 de ellas cayeron al suelo debido a la intensidad de las sacudidas y requirieron atención médica.

¿Se registraron daños en la central nuclear tras el terremoto de Shizuoka?

De acuerdo con las autoridades japonesas, luego de inspeccionar la central nuclear de Hamaoka en Shizuoka tras el terremoto de noviembre de 2026, no se detectaron anomalías ni daños relacionados con el sismo. Sin embargo, se mantuvieron en alerta y continuaron las evaluaciones para asegurar el estado de la infraestructura energética.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.