Ya pasaron casi tres meses desde que ocurrió el lamentable terremoto que afectó a ciudades como Pereira, Manizales, Cali, Quibdó y muchas más, dejando una lamentable cifra de personas fallecidas, desaparecidas y heridas.

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La capital de Risaralda, de hecho, fue de las más afectadas, puesto que tumbó edificios, afectó casas y hasta la estructura del estadio se vio bastante comprometida.

De hecho, durante varias semanas el equipo no pudo jugar allí sino que le tocó buscar alternativas mientras se hacía el estudio técnico de las afectaciones del estadio, pero ya volvió, al menos para disputar sus últimos encuentros.

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Ahora, el regreso de los hinchas sí está más demorado, puesto que aunque el terreno de juego está bien, la estructura, graderías y más sí está comprometida, así que puede significar un riesgo para los aficionados.

Cómo está el estadio de Pereira

Es más, la página de X, antes Twitter, Tutogol compartió un video en el que se evidencia la gravedad de las afectaciones de la estructura del estadio, pues se ven varias vigas y columnas con grietas, dañadas e incluso con escombros en su alrededor.

Este es el video que refleja la gravedad del deterioro del estadio de Pereira:

🏟️ 🟡🔴 #Atencion #EXCLUSIVO @DeporPereiraFC Imágenes de las estructuras y estado de la Tribuna Sur del estadio Hernán Ramírez Villegas #hernanramirezvillegas https://t.co/nD6p6rZLyR — Tutogol Radio® 🆙📡 (@TUTOGOL) November 6, 2026

Por lo pronto, los hinchas esperan que las autoridades se pongan serios con la recuperación del estadio para que puedan regresar pronto a las graderías a apoyar a su equipo en medio del momento tan complicado que está viviendo.

(Ver también: Video muestra angustioso rescate de mujer que quedo atrapada en casa que colapsó en Pereira)

Cómo va Pereira en la Liga BetPlay

El equipo, por su parte, no va de la mejor manera en el actual campeonato, puesto que marcha en la posición 15 del campeonato con 17 puntos, producto de apenas tres victorias, ocho empates y seis derrotas.

Sus últimos partidos de la temporada son:

Nacional vs. Pereira: sábado 7 de noviembre a las 6:10 de la tarde.

Pereira vs. América: horario por definir.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

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