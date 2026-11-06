Muchos problemas económicos están viviendo varios equipos en Colombia, pues este año se han retrasado en pagos a sus futbolistas y eso tiene grandes repercusiones tanto con el grupo como a nivel deportivo.

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Por ejemplo, uno de esos es el Deportivo Pasto, equipo que no ha tenido buen semestre y ahora en el ámbito económico las cosas tampoco marchan bien. Según informó el periodista Felipe Sierra, las cosas están tan complicadas que a los jugadores no les han pagado y ahora podrían no presentarse a los siguientes encuentros.

Es más, serían ya cuatro quincenas, dos meses, los que han pasado sin que los jugadores reciban sus respectivos sueldos, así que ahora estarían analizando la opción de no presentarse al partido frente a Independiente Santa Fe.

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Esto dijo el comunicador:

🚨 Los jugadores del #Pasto planean entrar en paro ante los incumplimientos del equipo. Ya suman 4 quincenas (2 meses) y 5 días sin recibir salario. Varios se niegan a jugar el domingo vs. #SantaFe. 🌋 https://t.co/IQqnQw67Qz — Pipe Sierra (@PSierraR) November 6, 2026

Este problema se suma, por ejemplo, al de Deportivo Pereira y América de Cali, equipos que también se han visto afectados económicamente con retrasos en los pagos a los futbolistas.

Cuándo es Deportivo Pasto vs. Independiente Santa Fe

De esta manera, la dirigencia tiene que encontrar una solución pronta y oportuna para que sus jugadores se presenten a ese encuentro frente al equipo ‘Cardenal’, que será el próximo domingo, 8 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde en Bogotá.

En caso de no presentarse, eso tendría consecuencias con Dimayor, pues no sería solo la pérdida de puntos, sino multas y más que afectarían todavía más a la institución.

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Cómo va el Deportivo Pasto

Esto termina de afectar la temporada del Deportivo Pasto, recordando que en este campeonato marcha en la posición 18 del campeonato con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y diez derrotas.

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