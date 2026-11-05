En la noche de este miércoles, 4 de noviembre, y luego de 15 días sin jugar, Millonarios volvió a disputar un compromiso en la Liga BetPlay y lo hizo en la fecha 17 del campeonato frente al América de Cali.

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Pese a que en los primeros minutos fue muy superior a su rival, no logró empujar el balón al fondo de la red, por lo que después se le complicó más crear opciones y al final todo terminó 0-0, lo cual mantiene al equipo ‘Embajador’ cerca de clasificar, pero sin conseguirlo del todo.

Ahora, esta es una situación que preocupa porque más allá de que el equipo no pierde, la realidad es que tampoco gana, pues en sus últimos cinco encuentros solo suma una victoria, así que hay cierta duda por parte de los hinchas del club.

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Es más, tan complicada es la situación que el periodista Gonzalo de Feliche compartió un dato que aumentó esa incertidumbre, puesto que de los que están en la parte alta de la tabla, el equipo bogotano no ha podido ganarle a ninguno.

Y es que arriba están Nacional, América, Cali, Bucaramanga, Santa Fe, Medellín y Águilas Doradas, pero a ninguno le ha podido sacar un resultado positivo, pues tal como compartió el periodista, con esos rivales ha sacado los siguientes resultados.

Empate vs.:

Nacional.

América.

Cali.

Independiente Medellín.

Once Caldas.

Águilas Doradas.

Derrota vs.:

Santa Fe.

Bucaramanga.

Ahora, el equipo depende de los últimos dos partidos para sumar esos puntos que le hacen falta para asegurar su clasificación, que hasta el momento se ha hecho esquiva para el club bogotano.

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Qué partidos le quedan a Millonarios

Así las cosas, el técnico Alberto Gamero debe corregir varias cuestiones, sobre todo la definición, para conseguir los resultados en los últimos partidos de la primera ronda, que serán así:

Tolima vs. Millonarios: domingo 8 de noviembre a las 6:10 de la tarde.

Millonarios vs. Alianza: fecha y hora aún por definir.

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