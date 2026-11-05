Por: Noticiero 90 minutos

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El esperado clásico entre Millonarios y América de Cali finalizó sin goles en el estadio El Campín, en partido válido por la jornada 17 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026. Aunque el marcador se mantuvo en cero, la intensidad y la emoción estuvieron presentes en todo momento, con los porteros de ambos equipos como protagonistas indiscutibles del encuentro, tal como lo destacaron medios y canales oficiales de la Dimayor.

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El equipo local, Millonarios, mostró una propuesta ofensiva clara desde el arranque. De acuerdo con la información oficial, los dirigidos por Alberto Gamero controlaron el balón durante gran parte del compromiso, alcanzando un 56.8% de posesión. El volumen de ataque fue considerable, con 26 remates en total y 8 de esos disparos dirigidos al arco adversario. Sin embargo, un obstáculo se interpuso en su camino: el arquero brasileño Jean Fernandes del América de Cali. Fernandes fue figura, según la Dimayor, al detener cada intento y mantener su portería invicta con intervenciones decisivas, lo que le valió ser elegido como la "Estrella Águila" del partido.

En contraste, América de Cali apostó por un planteamiento sólido en defensa y respondió principalmente a través de rápidas salidas en contragolpe. El cuadro vallecaucano sumó apenas 4 remates, pero cada uno representó un peligro potencial para el arco de Millonarios. La fricción en la mitad del campo fue evidente, siendo el América el equipo con mayor cantidad de faltas cometidas, acumulando 16 infracciones frente a solo 3 de los azules. Un hecho curioso alteró brevemente el desarrollo del juego a pocos minutos del final: al minuto 89, se presentó un apagón en las luminarias del estadio que obligó a una corta interrupción, pero el partido pudo reanudarse sin mayores inconvenientes.

Este empate deja consecuencias importantes en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor II-2026. De acuerdo con los datos publicados tras el partido, América de Cali se consolidó en la segunda posición con 35 puntos, asegurando su presencia en las finales y reafirmando su papel como uno de los grandes aspirantes al título. Millonarios, por su parte, mantuvo la sexta casilla con 27 unidades, permaneciendo dentro del grupo de ocho equipos clasificados y quedando cerca de garantizar su paso a los cuadrangulares en las dos jornadas restantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó América de Cali en la tabla tras el empate ante Millonarios?

Luego del empate en El Campín, América de Cali se ubicó en la segunda posición de la tabla de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 con un total de 35 puntos, lo que le aseguró la clasificación anticipada a las finales y lo consolidó como uno de los principales candidatos al título, según información oficial manejada por la Dimayor.

¿Por qué el partido entre Millonarios y América de Cali fue interrumpido antes del final?

El compromiso fue brevemente interrumpido en el minuto 89 debido a un apagón inesperado en las luminarias del estadio El Campín, lo que detuvo el juego de manera momentánea antes de su finalización, de acuerdo con los reportes divulgados tras el encuentro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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