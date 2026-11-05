El fútbol colombiano ya tiene definidos a los dos equipos que jugarán en la segunda división durante 2027. Jaguares de Córdoba y Boyacá Chicó perdieron la categoría, luego de una temporada en la que no consiguieron los resultados necesarios para mantenerse en la Liga BetPlay. Por su parte, Cúcuta Deportivo logró escapar del descenso después de vencer 1-0 a Independiente Santa Fe en el estadio General Santander.

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La victoria del conjunto motilón, en la fecha 17 del campeonato, terminó de sentenciar el futuro de Jaguares, que necesitaba un resultado favorable de los cardenales para conservar alguna posibilidad de permanecer en la primera división. Sin embargo, el equipo dirigido por Nicolás Chiesa se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Léider Berdugo, al minuto 62, tras una asistencia de Jaime Peralta.

El resultado tuvo un doble efecto: Cúcuta aseguró su permanencia en la A para 2027 y Jaguares quedó condenado a regresar al Torneo BetPlay. El equipo cordobés había perdido 2-0 frente a Deportivo Pasto, por lo que dependía de lo que sucediera en el compromiso de su rival directo.

Jaguares y Boyacá Chicó descendieron

La situación de los dos descendidos tiene un antecedente particular, pues ambos clubes han protagonizado varios movimientos entre la primera y la segunda categoría del fútbol colombiano.

En el caso de Jaguares, su regreso a la B llega apenas un año después de conseguir el ascenso para la temporada 2026. El equipo de Montería había perdido la categoría en 2024 y consiguió volver a la máxima división en 2025. Ahora, después de una sola campaña en la A, tendrá que comenzar nuevamente el camino para buscar su regreso.

Boyacá Chicó, por su parte, también ha tenido diferentes etapas entre las dos divisiones. El conjunto de Tunja había conseguido regresar a la primera categoría para 2024, después de su paso por la B, pero no logró sostenerse y ahora tendrá que competir nuevamente en el ascenso.

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De esta manera, Jaguares y Boyacá Chicó serán los dos representantes del fútbol colombiano en la segunda división durante 2027, mientras que Cúcuta celebró una permanencia que también le permite mantener la ilusión de meterse entre los ocho mejores del campeonato.

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