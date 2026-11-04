El diseño de los guayos de fútbol comienza a incorporar una perspectiva que durante años tuvo poca participación en la industria: la de las propias jugadoras. Ahora, algunas futbolistas profesionales no solo utilizan el calzado de las marcas deportivas, sino que también aportan sus conocimientos y experiencias dentro de la cancha para intervenir en su desarrollo.

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Ese es el propósito de Nike United, una plataforma que reúne a deportistas para incorporar sus opiniones en el diseño de guayos, teniendo en cuenta sus necesidades y la manera en que juegan. La iniciativa comenzó con seis futbolistas: Deyna Castellanos, Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Patri Guijarro y Naomi Girma.

El proyecto llegó a su cuarta colección, que también marca el cierre de esta primera etapa con las seis atletas. La propuesta reúne tres líneas de calzado: Mercurial, Phantom y Tiempo, con características asociadas a diferentes aspectos del juego, como la velocidad, la precisión y el control del balón.

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En el caso de los Mercurial Vapor 17 y Superfly 11, la colección cuenta con la participación de Lauren James, del Chelsea, y Salma Paralluelo, del OL Lyonnes. Estos modelos están orientados a jugadoras que necesitan velocidad y capacidad de reacción durante los partidos. Entre sus componentes están la parte superior Atomknit y la placa FlyLite; el Superfly 11 también incorpora una unidad Air Zoom externa.

Por otra parte, los Phantom 6 están asociados con Deyna Castellanos, de Tigres Femenil, y Sophia Wilson, del Portland Thorns FC. Esta línea está enfocada en el control y la precisión en acciones como los pases, los remates y las definiciones. Su parte superior Gripknit busca proporcionar agarre durante el contacto con el balón.

La colección utiliza el azul como color principal y combina detalles naranjas y acabados metálicos. Además, las plantillas incluyen los nombres de las dos deportistas vinculadas a cada silueta.

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Más allá del lanzamiento, la iniciativa plantea una participación de las futbolistas en una etapa del proceso que habitualmente está en manos de los equipos de diseño de las compañías. Sus experiencias en competencia sirven como referencia para definir características del calzado.

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