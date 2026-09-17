Atlético Nacional tendría preparado otro bombazo para los próximos días, pues luego de dar la noticia de que se llegó a un acuerdo para que James Rodríguez se convirtiera en nuevo jugador del club, ahora anunciaría novedades con respecto a su indumentaria.

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Cabe recordar que desde 2013, el club antioqueño ha tenido una alianza con Nike, la marca estadounidense que domina el fútbol a nivel mundial, pues le fabricaba las camisetas y muchas prendas más de la indumentaria oficial de la institución.

Es más, en febrero de este año se había anunciado la renovación de dicho acuerdo, que prometía ser por varios años más, pero todo indica que a partir de 2027 eso cambiará.

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Según han confirmado periodistas como Felipe Sierra y Juan David Londoño, dicho acuerdo entre el club antioqueño y la marca estadounidense terminará cuando finalice el año, dándole cierre a una alianza que llevaba más de 12 años en el fútbol colombiano.

Según contó Londoño, esa decisión se habría tomado por “diferencias” entre las partes, por lo que hasta esta temporada dicha marca vestiría al conjunto de Medellín.

Ahora, la mayor novedad es que el club no buscaría a otra marca como Adidas, New Balance, Reebok o algo parecido, sino que a partir de 2027 fabricará su propia indumentaria, con una marca propia.

Así lo explicó Londoño:

Confirmado: Atlético Nacional tendrá su marca propia para la camiseta de competencia e indumentaria en general a partir de 2027. Por varias diferencias, el contrato con Nike terminará en diciembre. pic.twitter.com/JwkyDxe0Vu — Juan David Londoño (@juandl84) September 17, 2026

Por el momento no se conoce cuáles fueron esas diferencias, qué ocurrió realmente y cómo se romperá el contrato, pero lo cierto es que los hinchas están a la expectativa de cómo será la nueva camiseta de juego y el precio que tendrá a partir de 2027.

(Ver también: ¿Cuánto vale la camisa de Atlético Nacional de James Rodríguez? Casi $ 400.000)

Cómo le ha ido a Nacional con su marca propia

Cabe recordar que la marca propia no es un tema nuevo, pues Nacional ha sacado varias prendas en los últimos años. Lo que sí es nuevo es que fabricaría la camiseta de juego, que pocos equipos en Colombia han hecho en su historia.

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