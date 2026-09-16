Este miércoles, James Rodríguez protagonizó una de las acciones más llamativas de su debut con Atlético Nacional, en un momento en el que el partido estaba empatado 2-2 y quedaban pocos minutos para el final.

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(Vea también: James debutó con asistencia que le salvó noche a Nacional; hubo gol al último minuto)

La jugada nació por el costado izquierdo, donde Marlos Moreno consiguió espacio y encontró a Samuel Velásquez. El lateral levantó el balón hacia el área y allí apareció James completamente solo.

El mediocampista intentó definir de primera con su zurda, pero el impacto no fue el esperado. La pelota picó en el césped y salió con poca fuerza hacia el arco.

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“La ejecución no fue buena”, comentó el narrador de Win Sports al analizar el remate del número 23 de Nacional.

Fariñez terminó mandando el balón al tiro de esquina

Aunque el disparo de James perdió velocidad, la acción todavía tuvo un momento de tensión para Wuilker Fariñez.

El arquero alcanzó a intervenir, pero la pelota terminó complicándolo y tuvo que enviarla al tiro de esquina. De esta manera, Nacional consiguió mantener la presión sobre el área rival.

El propio James fue el encargado de cobrar ese lanzamiento de esquina, en otra intervención suya durante los minutos finales.

La oportunidad, eso sí, dejó al colombiano con el lamento de no haber podido aprovechar una situación en la que había quedado sin marca y con una opción clara para rematar.

⚽😱 ¡JAMES TUVO UNA CLARA OPORTUNIDAD! ¡Muy cerca de marcar su primer gol en primera división!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/z9q5ObFaFK — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

Nacional terminó llevándose el partido 3-2

La acción se produjo cuando el marcador estaba 2-2 y el encuentro parecía encaminado a definirse en los últimos minutos.

James tuvo entonces la posibilidad de poner a Nacional arriba, pero su remate no terminó dentro del arco. El partido continuó abierto hasta el desenlace.

Finalmente, el conjunto antioqueño consiguió marcar nuevamente y terminó ganando 3-2, con asistencia del creativo, por lo que el estreno de James Rodríguez terminó con victoria.

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