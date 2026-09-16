La decisión de James Rodríguez de cerrar su ciclo con la Selección Colombia habría tomado por sorpresa incluso a Néstor Lorenzo, quien, antes del anuncio del mediocampista, presuntamente habría intentado convencerlo de que no diera un paso al costado.

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De acuerdo con una versión revelada por el periodista Eduardo Luis López en La FM de RCN, James habría conversado con Lorenzo sobre su futuro en la Tricolor y el técnico le habría pedido que no se retirara. La frase que habría utilizado el entrenador habría sido directa: “No lo hagas”, en un intento por mantener al capitán dentro del grupo nacional.

La información, sin embargo, se habría conocido a través de terceros y tanto James como Lorenzo no habrían confirmado públicamente que esa conversación hubiera ocurrido. Por eso, hasta ahora, se trataría de una versión sobre los momentos previos al anuncio del jugador.

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El pedido de Lorenzo habría tenido además otro componente: el entrenador habría querido que James continuara disponible para Colombia y conservara su papel como capitán. La versión habría dejado abierta la posibilidad de que el técnico no estuviera de acuerdo con que el futbolista cerrara definitivamente la puerta de la Selección.

James, por su parte, mantuvo firme su decisión. Después de 15 años con la camiseta de Colombia y más de 100 partidos internacionales, el mediocampista comunicó que consideraba llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de su carrera.

En su despedida, el jugador destacó el orgullo de haber representado al país y aseguró que se encontraba tranquilo con la decisión. Su salida puso fin a una etapa marcada por momentos históricos, entre ellos su actuación en el Mundial de Brasil 2014 y el reconocimiento como mejor jugador de la Copa América 2024.

Ahora, Lorenzo tendrá por delante el reto de reorganizar la Selección Colombia para las próximas convocatorias, mientras el equipo nacional comenzará a afrontar una etapa sin uno de los futbolistas que más protagonismo tuvo durante la última década y media.

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Así, aquel supuesto “No lo hagas” habría quedado como una de las frases que rodearían la inesperada despedida de James de la Tricolor: un pedido de Lorenzo que, de acuerdo con esta versión, no habría conseguido cambiar la decisión del capitán.

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