La nueva realidad de James Rodríguez con Atlético Nacional y su retiro de la Selección Colombia tienen al volante en la mira de todos, por lo que la reacción de un directivo es más que sorpresiva.

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El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, reaccionó públicamente tras la emotiva noticia compartida por el mediocampista James Rodríguez.

El volante oficializó su renuncia definitiva a la Selección Colombia para concentrar sus esfuerzos exclusivamente en Atlético Nacional.

La grabación difundida en plataformas digitales generó enorme impacto mediático acumulando rápidamente cientas de interacciones entre los seguidores del balompié.

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🎥 𝗠𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗥𝗮𝗺𝗼́𝗻 𝗝𝗲𝘀𝘂𝗿𝘂𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶́𝗴𝘂𝗲𝘇. 𝗚𝗿𝗮𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱, 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘆 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝟭𝟬 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲… pic.twitter.com/QYzmwfU0AB — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 15, 2026

Jesurún sale en un video oficial de la Selección Colombia donde dice que en días pasados habló con James y le comentó dos cosas, que arreglaba su firma con Atlético Nacional y que se retiraba de la Selección Colombia, en una decisión ya tomada y consensuada con su entorno.

A pesar de sus esfuerzos dirigenciales por cambiar el rumbo de la postura, la máxima autoridad futbolística extendió una cálida propuesta.

“Pero, a nombre de la Federación Colombiana de Fútbol, de nuestro Comité Ejecutivo y del fútbol integrar, decirle que las puertas están abiertas”, indicó.

El directivo insistió en la importancia de mantener al talentoso referente cerca del entorno institucional durante las próximas etapas profesionales del futbolista.

“Personas como él queremos siempre rodearnos”, sentenció el presidente de la FCF, con lo que puso un tema clave a futuro sobre la mesa con el mediocampista cucuteño de 35 años.

La partida del histórico mediocampista marca un hito en la historia del combinado nacional, abriendo interrogantes sobre el relevo generacional en la plantilla dirigida por el estratega argentino Néstor Lorenzo.

Esto se presenta precisamente antes de que se disputen los próximos amistosos del equipo nacional en septiembre y octubre, lo que abre un nuevo panorama de cara al futuro.

Cifras de James Rodríguez con la Selección Colombia

James Rodríguez consolidó una de las carreras más destacadas en la historia del fútbol internacional vistiendo la camiseta de la Selección Colombia absoluta.

El mediocampista ofensivo disputó 112 partidos oficiales vistiendo la camiseta tricolor, consolidándose como uno de los futbolistas con mayor cantidad de presencias internacionales.

A lo largo de su trayectoria internacional registró 29 goles anotados, posicionándose en el segundo lugar de la tabla histórica de goleadores del equipo nacional.

Durante sus participaciones mundialistas, el talentoso volante descolló en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 al marcar seis tantos en cinco compromisos disputados.

Esa brillante actuación individual le valió conquistar el Bota de Oro como máximo anotador del torneo internacional celebrado en suelo brasileño.

Asimismo, sumó dos anotaciones adicionales en la Copa Mundial Rusia 2018, alcanzando un acumulado total de seis goles y cuatro asistencias en citas orbitales.

Su capacidad creativa se reflejó en las Eliminatorias Sudamericanas, competición donde concretó 13 anotaciones en los diferentes procesos clasificatorios disputados.

En la Copa América 2024, el talentoso futbolista entregó seis asistencias de gol, fijando un récord histórico en una misma edición del certamen continental.

Ese extraordinario desempeño le valió ser elegido como el Mejor Jugador de la Copa América 2024 por parte del Grupo de Estudio Técnico.

Además de su cuota goleadora, el volante sumó más de 30 asistencias directas de gol a lo largo de sus enfrentamientos disputados con la plantilla tricolor.

Su contribución ofensiva impulsó al equipo nacional a alcanzar rondas decisivas en torneos oficiales y victorias históricas frente a potencias del fútbol mundial.

Revisar los registros estadísticos oficiales permite dimensionar la enorme huella deportiva construida por el referente creativo dentro del seleccionado colombiano.

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