Daniel Maldini, hijo del histórico defensor italiano Paolo Maldini, protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este domingo en Milán, horas después de marcar el gol con el que el Cagliari venció 2-1 al Atalanta. El futbolista había recibido permiso de su club para quedarse en su ciudad natal tras el partido.

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De acuerdo con la información publicada por La Gazzetta dello Sport, el jugador de 24 años salió a celebrar con unos amigos y posteriormente sufrió el accidente alrededor de las 5:15 de la mañana. Maldini conducía un Porsche Carrera cuando, al parecer, no cedió el paso en un cruce y terminó impactando contra un Volkswagen Golf.

El choque provocó que el otro vehículo colisionara posteriormente con un tercer automóvil en el que viajaban cinco personas. En total, seis personas estuvieron involucradas en el accidente. Maldini, los tres acompañantes que iban con él y los ocupantes de los otros vehículos no sufrieron heridas de consideración, según el medio italiano.

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Las autoridades acudieron al lugar y practicaron al jugador una prueba de alcoholemia y otra preliminar para detectar drogas. La primera registró 0,91 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y la segunda 0,89, resultados que llevaron al retiro de su licencia de conducción y a una denuncia por presunto manejo bajo los efectos del alcohol.

El caso tomó mayor relevancia por tratarse del hijo de Paolo Maldini, una de las figuras más reconocidas de la historia del fútbol italiano. Daniel fue trasladado al hospital Fatebenefratelli, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta para regresar a su vivienda. El futbolista no entregó declaraciones públicas sobre lo sucedido.

El Cagliari, sin embargo, entregó una versión posterior respecto a la prueba de drogas. El club informó que Maldini se sometió a nuevos análisis toxicológicos y que todos dieron negativo, por lo que está previsto que se reincorpore a los entrenamientos del equipo. El conjunto italiano se prepara para sus próximos compromisos mientras el futbolista afronta las consecuencias del accidente.

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