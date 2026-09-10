Por: Blu Radio

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Para las autoridades en Sucre hoy es prioridad determinar las circunstancias en las que terminó en tragedia la ruta escolar de más de 30 estudiantes de la Institución Educativa Cristóbal Colón, quienes se movilizaban por la vía que comunica a los municipios de Morroa y Colosó, cerca de la vereda La Peñata, cuando chocaron con una volqueta.

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A bordo viajaban 32 estudiantes que habitan la comunidad El Yeso en zona rural, una docente y el conductor del vehículo. Como consecuencia del violento choque, falleció una estudiante, de 15 años, y el conductor Edwin José Oliveros, de 48.

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La mayoría de los niños y adolescentes fueron rescatados y auxiliados por habitantes del sector que acudieron a la zona y, como pudieron, los sacaron de las latas retorcidas. En total 31 alumnos fueron llevados a centros médicos, tras sufrir toda clase de lesiones: cuatro fueron remitidos a la Clínica de Corozal y 27 trasladados a la Clínica La Concepción de Sincelejo, donde algunos requirieron cuidados intensivos.

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“La verdad es que estamos muy complacidos porque la gente tuvo toda la intención de ayudarnos y eso permitió tomar decisiones rápidas, que es lo más importante. Nosotros, en cuatro horas, ya teníamos todo definido”, informó Guillermo Ruiz, gerente general de esta institución.

“Nos quedaron siete pacientes en observación y de esos, tres para cirugías menores, en la UCI pediátrica. Ya hemos dado de alta a 19 pacientes”, agregó.

La comunidad afirma que esta tragedia se veía venir, por el mal estado de la vía donde a diario transitan las rutas escolares. Al respecto, la gobernadora de Sucre, Lucy García, sostuvo que no se quedarán tranquilos hasta esclarecer las causas y que tomarán medidas para evitar una nueva tragedia.

“Les hemos pedido a las autoridades competentes que hagan toda la investigación respectiva para que se esclarezcan estos hechos y así poder evitar que vuelva a suceder”, sostuvo.

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La Alcaldía de Morroa informó que el vehículo de transporte escolar contaba con la documentación requerida para su operación y mantenimientos periódicos. Mientras tanto el colegio declaró días de luto este jueves y viernes, y suspendió las clases hasta el próximo lunes, debido al trágico accidente.

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