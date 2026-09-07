Por: Noticiero 90 minutos

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Un incidente vial llamó la atención en la ciudad de Cali en los últimos días, luego de que un vehículo encargado de transportar cilindros de gas sufriera un volcamiento en plena vía pública. El hecho tuvo lugar a la salida del hundimiento de la Avenida Colombia, una zona de alto flujo vehicular, y ocasionó la obstrucción del carril izquierdo de la calzada, especialmente para quienes pretendían tomar la Calle 15. Este suceso provocó congestión en una de las arterias más transitadas, afectando la movilidad de numerosos conductores de la capital vallecaucana.

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De acuerdo con el boletín oficial suministrado por la Secretaría de Movilidad de Cali, las autoridades decidieron restringir el paso vehicular mientras se desarrollaban las labores de atención y retiro del vehículo volcado. En consecuencia, solo permitieron la circulación de automóviles hacia la carrera primera, con el objetivo de evitar mayores inconvenientes y resguardar la seguridad de quienes circulaban por el sector. Es importante destacar que, pese a lo aparatoso del accidente y a la carga que transportaba el automotor, en este caso cilindros de gas, no se reportan personas fallecidas ni lesionadas a raíz del hecho.

El conductor del vehículo, cuya identidad no fue revelada por los organismos correspondientes, está siendo evaluado por profesionales de la salud, como una medida preventiva y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Según informó la Secretaría de Movilidad, el área permanecerá con restricciones parciales hasta que finalicen las tareas de remoción del vehículo y se garantice la normalidad en el flujo vehicular sobre la Avenida Colombia.

Este incidente, aunque no dejó víctimas, pone de relieve la importancia de los controles y precauciones en el transporte de materiales peligrosos, como los cilindros de gas, así como la respuesta oportuna de las autoridades locales ante emergencias de tránsito. Por ahora, los caleños y visitantes deben considerar vías alternas y estar atentos a los anuncios oficiales sobre la apertura total de la arteria afectada. La noticia aún se encuentra en desarrollo, por lo que se esperan nuevos reportes oficiales conforme avance la atención del caso.

¿Qué pasó exactamente con el vehículo que transportaba cilindros de gas en Cali?

El accidente se produjo cuando un vehículo que llevaba cilindros de gas volcó en la salida del hundimiento de la Avenida Colombia, bloqueando el carril izquierdo, según la Secretaría de Movilidad de Cali. El paso solo está permitido hacia la carrera primera, mientras el conductor es evaluado por especialistas de salud.

¿Por qué fue necesario restringir la movilidad en la Avenida Colombia tras el accidente?

La obstrucción del carril izquierdo por el volcamiento del vehículo obligó a las autoridades a limitar la circulación, priorizando la seguridad y permitiendo únicamente el paso hacia la carrera primera, hasta que se logre retirar el vehículo y restaurar el orden en la vía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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