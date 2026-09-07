Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente de la república, Abelardo De La Espriella, realizó este sábado una visita significativa al barrio Cuarto de Legua, en Cali, como parte de su estrategia para atender a las comunidades más golpeadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Según lo recogido en su intervención, uno de los principales anuncios es el desarrollo de un piloto de reconstrucción en este sector, iniciativa liderada en conjunto con el alcalde Alejandro Eder y su equipo, con el objetivo de brindar soluciones concretas y rápidas a las familias damnificadas.

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De acuerdo con lo expresado por De La Espriella, la respuesta del gobierno nacional se centra en tres medidas concretas para avanzar en el proceso de reconstrucción y atención a los damnificados. La primera, con el apoyo del Ministerio de Vivienda, consiste en la habilitación y aprovechamiento del suelo y en facilitar alternativas de mayor densificación, especialmente en las zonas residenciales de estratos 4, 5 y 6 que hayan sido afectadas. Esta medida busca “ampliar la densificación en aquellos sectores donde sea técnica, jurídica y urbanísticamente viable”, con el fin de ofrecer una solución estructural para la reconstrucción de las viviendas, según lo informó el propio mandatario.

Por otra parte, el sector constructor reunido en Camacol identificó 864 viviendas ya construidas y listas para ser entregadas, las cuales no registraron afectaciones tras el sismo. Tal como señaló el gobierno, se trabaja en un mecanismo que permita el acceso a subsidios para que estas unidades sean destinadas directamente a los hogares damnificados, representando una oportunidad inmediata para quienes buscan un techo seguro.

Adicionalmente, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) habilitará 24 inmuebles que serán entregados temporalmente a las familias víctimas del desastre, previa caracterización y verificación técnica para garantizar su idoneidad y seguridad.

En materia económica, el gobierno nacional dispuso un “paquete cercano a 40.000 millones de pesos” para la recuperación de microempresas, comercios y sectores turísticos afectados en el Valle del Cauca. Entre las principales acciones se encuentran: la movilización de hasta 30.000 millones de pesos para créditos empresariales, administración de cupos hasta por 25.000 millones de pesos a través de Bancoldex—con tasa máxima del IBR más cero por ciento, plazos de tres años y hasta 12 meses de gracia—y la asignación de 9.289 millones en capital semilla por medio de iNNpulsa, dirigido a respaldar el reinicio productivo de 1.858 unidades y establecimientos, incluyendo 200 del sector nocturno. Finalmente, Fontur entregará 400 millones de pesos para apoyar la recuperación de servicios turísticos, con el propósito de reactivar la economía local y mantener el turismo como motor clave del desarrollo regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas del gobierno nacional para la reconstrucción de Cali tras el terremoto?

El gobierno nacional, guiado por el presidente Abelardo De La Espriella, adelantó tres principales acciones: habilitación del uso y densificación del suelo en zonas afectadas, entrega de 864 viviendas identificadas por Camacol listas para ser ocupadas y habilitación de 24 inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales, todo dirigido a dar soluciones habitacionales rápidas y seguras para los damnificados.

¿En qué consisten los apoyos económicos anunciados para los microempresarios y el sector turístico tras el terremoto?

El gobierno movilizó cerca de 40.000 millones de pesos distribuidos en créditos para empresas afectadas, capital semilla a través de iNNpulsa y recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) para ayudar a la reactivación de microempresas, comercios y actividades turísticas en el Valle del Cauca, con líneas de crédito blandas y subsidios orientados a la pronta recuperación económica.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.