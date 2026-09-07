Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima se ha consolidado como una de las herramientas científicas más relevantes para anticipar el comportamiento atmosférico. No se trata de simples apreciaciones, sino de un proceso minucioso respaldado por tecnología de punta y matemáticas avanzadas, en donde se intenta descifrar el complejo y cambiante sistema climático del planeta. La tarea comienza con la observación global, donde millones de datos —temperaturas, presión atmosférica, humedad y viento— son recogidos simultáneamente alrededor del mundo.

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La captación de estos datos no es casual. Se ejecuta mediante una red internacional de estaciones meteorológicas en tierra, boyas que flotan en los océanos, aviones comerciales que recorren rutas fijas a diferentes altitudes y globos sonda que ascienden a la estratosfera. Paralelamente, satélites meteorológicos giran alrededor de la Tierra, capturando imágenes continuas que permiten monitorear la evolución de los sistemas nubosos. En el interior del planeta, radares terrestres siguen de cerca la formación y desplazamiento de lluvias, aportando datos precisos sobre su intensidad y movimiento.

Una vez recolectada, esta vasta información es enviada a centros internacionales dotados de supercomputadoras de gran capacidad. Estas máquinas están diseñadas para procesar datos complejos mediante modelos numéricos de predicción. De acuerdo con lo explicado, estos modelos son elaborados programas informáticos que aplican las leyes de la física y la termodinámica, calculando cómo se moverán las masas de aire y anticipando las condiciones que enfrentaremos. El método consiste en dividir la atmósfera en una especie de malla tridimensional y calcular, casi minuto a minuto, los posibles cambios en cada punto de esa ‘rejilla’ virtual.

En cuanto a la situación puntual para la ciudad de Cali durante este lunes, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) indicó que se esperan cielos con nubosidad parcial acompañada de subsidencia atmosférica, un fenómeno donde el aire desciende y, por ello, inhibe la formación de lluvias. La tendencia general será de tiempo seco a lo largo del día, con pocas probabilidades de precipitaciones en horas diurnas, aunque no se descartan lloviznas hacia la noche, principalmente en la región de los Farallones. Esta información fue citada directamente por la CVC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pronóstico del clima y qué papel cumplen los satélites meteorológicos?

El pronóstico del clima funciona gracias a la recolección masiva y global de datos atmosféricos, utilizando estaciones terrestres, boyas, aviones, globos sonda y, sobre todo, satélites meteorológicos. Estos últimos ofrecen imágenes continuas que permiten monitorear los sistemas de nubes y las condiciones en tiempo real. Toda la información recopilada alimenta modelos informáticos complejos que simulan cómo evolucionarán las masas de aire, generando así predicciones cada vez más precisas.

¿Qué significa subsidencia atmosférica en un pronóstico del clima?

La subsidencia atmosférica es un término que se refiere al descenso de masas de aire dentro de la atmósfera, lo que suele traer como consecuencia la inhibición de lluvias y la tendencia a condiciones más secas. En el contexto del pronóstico para Cali citado por la CVC, la subsidencia atmosférica indica que, durante el día, las posibilidades de precipitaciones son bajas debido a este movimiento descendente del aire.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.