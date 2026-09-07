Por: Social Geek

Social Geek es una completa guía diaria de información sobre tecnología e innovación para el mundo de habla hispana. Visitar sitio

Este fin de semana, Medellín fue el escenario de uno de los debates más relevantes para el sector tecnológico: ¿de qué manera la inteligencia empresarial está transformando los entornos laborales y cuáles son las implicaciones de estos avances? Tech Sphere 2026 abrió con una charla central que superó la simple exposición de modas pasajeras, haciendo énfasis en el ritmo acelerado con el que la tecnología modifica el día a día de los profesionales pertenecientes al sector.

Sigue a PULZO en Discover

Mike Hoey, fundador y director ejecutivo de Source Meridian, quien desde hace más de una década y media reside y trabaja en Medellín, fue el encargado de abrir la jornada. Durante su intervención, Hoey planteó una afirmación contundente que quedó en la memoria de los asistentes: "Hoy arrancamos Tech Sphere hablando de un panorama que cambió más en los últimos dos años que en toda la década anterior". Este encuentro, que en sus inicios era especializado, logró reunir a cerca de 1.000 personas en la edición pasada, evidenciando su evolución. Para Hoey, consolidar este tipo de eventos en Medellín representa una forma de retribuirle a una ciudad que tanto le ha ofrecido en su trayectoria.

De acuerdo con el Colombia Tech Report 2026 de la consultora KPMG, Medellín registra cerca de 698 empresas tecnológicas activas, lo que equivale a un aumento del 28,5 % en los últimos dos años. Además, por primera vez, la ciudad ingresó al ranking de las 130 principales urbes del mundo según el Global Startup Ecosystem Index de la plataforma StartupBlink. Medellín también ostenta el primer lugar en Latinoamérica en número de startups per cápita, superando no solo a Bogotá sino también a polos regionales como São Paulo y Santiago. No obstante, aunque Antioquia aporta cerca del 30 % de la actividad emprendedora del país, solo captura el 6 % del capital de inversión, una disparidad que, según los organizadores de Tech Sphere, refuerza la necesidad de encuentros como este.

Durante la charla, Hoey se refirió a estudios recientes de la consultora Gartner que prevén que, a finales de 2026, el 75 % de los procesos de contratación vinculados con datos exigirán evaluaciones o certificaciones dedicadas a inteligencia artificial, un aspecto casi inexistente hasta hace dos años. Contrario a los temores habituales, la automatización no está disminuyendo los puestos de trabajo: el 45 % de los equipos de datos y análisis ha aumentado de tamaño, mientras que solo el 8 % reportó disminuciones. La inteligencia empresarial, entonces, redefine las tareas y exige nuevas competencias, pero no elimina el talento humano.

El caso de Medellín, que se ha consolidado como destino ‘nearshore’ —es decir, receptor de inversión extranjera cercana, especialmente de empresas norteamericanas y canadienses que buscan talento técnico calificado en husos horarios compatibles y con dominio del inglés—, ilustra cómo el crecimiento del sector ha surgido de la constancia y el buen oficio más que de los grandes anuncios. Tech Sphere, en su crecimiento, es aún una faceta menos visible que la de Bogotá, pero cada vez es más relevante para los protagonistas globales del sector tecnológico.

¿Por qué Medellín se ha convertido en un referente de empresas tecnológicas en Colombia?

Medellín se destaca por su crecimiento sostenido en la industria tecnológica, con un aumento del 28,5 % en empresas activas según KPMG y una destacada posición en rankings internacionales como el de StartupBlink. Su ecosistema de startups y el talento técnico han sido claves para atraer atención internacional.

¿Cómo ha cambiado la inteligencia empresarial el trabajo en los equipos de datos en Medellín?

De acuerdo con estudios mencionados durante Tech Sphere, el trabajo en equipos de datos ha evolucionado con la integración de la inteligencia artificial, lo que exige nuevas certificaciones y competencias, pero lejos de reducir empleos, está impulsando el crecimiento de los equipos dedicados a análisis y gestión de datos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.