Por: Noticiero 90 minutos

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Grand Theft Auto VI (GTA VI), uno de los lanzamientos más esperados en el mundo de los videojuegos, continúa generando expectativa antes de su llegada al mercado, especialmente por la presencia de música latinoamericana en su banda sonora. Aunque el juego aún no ha sido lanzado, de acuerdo con el material promocional revelado el 27 de agosto, la selección musical de GTA VI ya es objeto de conversación. En este adelanto, resalta el estilo dembow con la canción de Chimbala y Omega, un tema originalmente lanzado en 2021 que recuperó popularidad tras ser asociado al videojuego. Esta inclusión evidencia la influencia de los sonidos latinos en la propuesta musical del título, reforzando el atractivo cultural de GTA VI.

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La repercusión de la música usada en el juego no termina ahí. El artista puertorriqueño Bad Bunny ha sido identificado entre los posibles músicos cuyas obras forman parte de este universo virtual, con canciones como “25/8”, así como colaboraciones con El Alfa en “La Romana” y “Dema Ga Ge Gi Go Gu”. Su fuerte presencia en el soundtrack coincide con el fenómeno que vivió su tema, al ingresar en el top 10 de Shazam en Estados Unidos tras aparecer en los avances de GTA VI, lo que muestra el impacto inmediato de la selección musical del videojuego.

Otras canciones, como “Inner Light” interpretada por Elderbrook y Bob Moses, también experimentaron un aumento notable en sus reproducciones luego de ser presentadas en el material promocional. Este fenómeno evidencia cómo GTA VI actúa como plataforma influyente que impulsa la visibilidad internacional de distintas propuestas musicales.

Frente a rumores de que J Balvin participaría en la banda sonora debido a su colaboración con Chimbala en “ROMO”, la información disponible aclara que ese tema no ha sido confirmado para el videojuego; el que sí hace parte del material promocional es “Se Me Nota (Agárrame)” junto a Omega El Fuerte.

La lista completa de canciones aún no se ha dado a conocer, ya que solo están identificados aquellos temas presentes en los avances publicados por Rockstar, la desarrolladora. Sin embargo, el catálogo de adelantos muestra una combinación de géneros y décadas, desde artistas como Phil Collins hasta representantes del trap y rap como Lil Wayne. Esta diversidad confirma el sello característico de la franquicia: una ambientación donde la música es clave para perfilar la atmósfera de Vice City, ciudad ficticia donde se ambienta el juego y que forma parte del estado inventado de Leonida.

De este modo, el dembow dominicano y otros sonidos latinos ya tienen un lugar asegurado en GTA VI, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El público deberá esperar para descubrir qué otros talentos latinoamericanos formarán parte de la experiencia sonora de este esperado título.

¿Cuáles son las canciones latinas confirmadas para GTA VI?

Hasta el momento, y de acuerdo con la información brindada en los avances de GTA VI, las canciones latinas confirmadas son “25/8” de Bad Bunny, “La Romana” y “Dema Ga Ge Gi Go Gu” interpretadas por Bad Bunny junto con El Alfa, y “Se Me Nota (Agárrame)” de Chimbala y Omega. Se aclara que, aunque han surgido rumores sobre otros temas, la presencia de estos cuatro ha sido identificada únicamente en el material promocional.

¿Por qué la música juega un papel importante en la ambientación de GTA VI?

La música en GTA VI cumple una función esencial al dotar de identidad y realismo a Vice City y a los personajes que la habitan. La franquicia, desarrollada por Rockstar, es conocida por su cuidadosa selección de canciones que abarcan distintos géneros y épocas, lo cual contribuye a crear atmósferas inmersivas y conectar a los jugadores con la cultura representada en el videojuego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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