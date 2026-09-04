En respuesta a las crecientes exigencias de la transformación digital en el ámbito profesional, Banco Santander y la plataforma de educación virtual Coursera oficializaron el lanzamiento de 100.000 plazas de formación online gratuita. La iniciativa se enmarca dentro del programa Santander | Skills for Work, el cual acaba de activar un paquete de 50.000 nuevos cupos que se suman a una cantidad igual asignada en semanas anteriores.

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Esta alianza académica tiene como propósito central mejorar la empleabilidad global facilitando el desarrollo de competencias críticas en áreas tecnológicas y de gestión. Los estudiantes seleccionados contarán con acceso ilimitado durante un año a un catálogo de 80 cursos virtuales de alta calidad y recibirán un certificado oficial expedido por Coursera tras culminar satisfactoriamente cada módulo.

El programa destaca por su enfoque inclusivo y democratizador en la educación superior. La convocatoria está abierta a cualquier persona mayor de 18 años residente en uno de los 12 países participantes, eliminando requisitos tradicionales como ser cliente de la entidad bancaria o poseer un título universitario previo. Los interesados podrán gestionar su inscripción directamente a través de la plataforma Santander Open Academy.

La urgencia de estas capacitaciones responde al impacto de la automatización en el empleo mundial. De acuerdo con el informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 59% de los trabajadores del planeta requerirá reestructurar o adquirir nuevas habilidades laborales antes del año 2030, ante una marcada brecha de talento técnico en las empresas.

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Desde la perspectiva de la industria edtech, el aprendizaje continuo resulta indispensable para responder a las dinámicas del mercado. “Queremos ampliar el acceso a una formación flexible y de alta calidad que permita a miles de personas adquirir competencias con alta demanda, obtener credenciales reconocidas y fortalecer su empleabilidad”, sostuvo Anthony Salcito, vicepresidente y gerente general de Enterprise para Coursera.

Cursos gratis en Coursera con el Banco Santander

Por su parte, el sector financiero subrayó la importancia de derribar las barreras económicas en el acceso a la educación. Victoria Zuasti, directora global de Programas y Contenidos de Santander Universidades, señaló que el informe institucional Habilidades del Futuro reveló que el 81% de las personas reconoce la necesidad de capacitarse, pero frena sus estudios debido al costo financiero y la falta de tiempo.

Para mitigar la restricción temporal de los alumnos, la oferta formativa ofrece una flexibilidad de ritmos y duraciones. El catálogo estructurado comprende desde microcursos de corta duración (entre 1 y 2 horas de estudio) hasta programas especializados extensos diseñados para profundizar en temas de alta complejidad técnica.

Entre los ejes temáticos principales de los contenidos destacan la Inteligencia Artificial generativa, la toma de decisiones basada en datos, el marketing digital, la innovación corporativa, los idiomas y las habilidades de liderazgo operativo. Además de las bases teóricas, los módulos integran talleres y ejercicios prácticos guiados por expertos y universidades de prestigio internacional.

Esta estrategia reafirma la trayectoria de tres décadas de Banco Santander en el respaldo al desarrollo académico y el emprendimiento. A través de una inversión acumulada superior a los 2.500 millones de euros y alianzas con más de 1.000 universidades globales, la institución busca consolidar alternativas que transformen el perfil competitivo de los trabajadores frente a los retos del mercado laboral contemporáneo.

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