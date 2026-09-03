Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ha puesto en el centro del debate la importancia del bienestar de niños, niñas y adolescentes dentro de los entornos educativos, especialmente en lo que respecta al uso de celulares y dispositivos tecnológicos. De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), desde inicios de 2026 se viene adelantando un análisis que involucra a miles de personas sobre el futuro de los teléfonos móviles y otros dispositivos con pantalla en los colegios, tanto oficiales como privados.

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Este proceso de discusión incluye a estudiantes, familias, docentes, directivos y autoridades educativas, quienes han manifestado sus posiciones frente al impacto que tienen estos dispositivos en la dinámica de las aulas. La propuesta, según comunicados oficiales de la Secretaría de Educación del Distrito, busca establecer criterios claros con relación al empleo de celulares y demás aparatos tecnológicos dentro de los colegios de la capital.

La publicación del proyecto de acto administrativo marca una nueva etapa, en la que se podrán conocer de forma detallada las medidas que se proponen. Dicho acto no solo establece directrices para el uso responsable y adecuado de los teléfonos móviles, sino que también busca generar un alcance real en toda la comunidad educativa. Según lo informado por la Secretaría de Educación del Distrito, la ciudadanía tiene la oportunidad de revisar el documento oficial, dejar comentarios y sugerencias a través de los canales institucionales habilitados.

Este espacio participativo subraya el interés de las autoridades en construir una normativa sólida, transparente y pensada a partir de la pluralidad de opiniones. De acuerdo con los mensajes difundidos por la Secretaría de Educación de Bogotá en redes sociales, el debate sobre el manejo de dispositivos con pantalla lleva varios meses en desarrollo y es visto como una prioridad dentro de la agenda educativa de la ciudad.

Así, Bogotá se suma a la tendencia de revisar el papel que cumplen las nuevas tecnologías en la educación, procurando garantizar la calidad del ambiente escolar y el aprendizaje de los estudiantes, en diálogo constante con todos los actores implicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas reglas para el uso de celulares en los colegios de Bogotá?

Las nuevas reglas propuestas buscan regular el uso de los teléfonos móviles y dispositivos con pantalla dentro de los colegios oficiales y privados de Bogotá. Según la Secretaría de Educación del Distrito, los lineamientos serán definidos en un acto administrativo, el cual podrá consultarse y comentarse por parte de la ciudadanía antes de su implementación.

¿Cómo pueden participar los ciudadanos en la elaboración de la norma sobre dispositivos tecnológicos en colegios?

La Secretaría de Educación del Distrito ha invitado a la comunidad educativa y a toda la ciudadanía a participar de manera activa, revisando el proyecto de acto administrativo y enviando comentarios o sugerencias a través del canal institucional dispuesto para este fin. Esta apertura busca que todos los actores implicados tengan voz en la definición de la norma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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