Por: El Espectador

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Ángela María Soto, quien asumió recientemente la gerencia de Inravisión —la entidad encargada de la radio y televisión pública en Colombia— hizo referencias precisas sobre la suspensión temporal del funcionamiento de varias emisoras de paz, ubicadas en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta. Según lo declarado por Soto y de acuerdo con un comunicado oficial de Inravisión, la decisión forma parte de un proceso de revisión administrativa, jurídica y técnica que evidenció que estas emisoras iniciaron transmisiones antes de completar los trámites legales requeridos para operar.

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En consonancia con las declaraciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) informó que los procesos administrativos de concesión para estas cuatro emisoras aún están en revisión. No obstante, no se mencionó la situación de otras 16 emisoras que también fueron suspendidas, lo que eleva el total a 20. Hasta ahora, las emisoras de paz eran el único punto del Acuerdo de Paz de 2016 que se había cumplido por completo en su implementación. Esto hace especial la medida, dado que estos espacios radiales tenían la función de informar sobre temas relevantes en regiones afectadas históricamente por el conflicto, ofreciendo cobertura continua liderada por equipos periodísticos locales.

El cese temporal de las emisoras de paz ha despertado críticas y preocupaciones. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó, hace dos semanas, su rechazo a la suspensión, argumentando que detener de manera global la programación informativa y territorial no se justifica como medida necesaria, proporcional o idónea para revisar los contenidos. Para la fundación, existen alternativas menos restrictivas que permitirían mantener la función pública de estas emisoras durante el proceso de revisión.

Inravisión, por su parte, fue enfática en subrayar que la decisión no obedeció a intereses políticos ni a intentos de censura, sino a la necesidad de asegurar el cumplimiento de la Ley 1341 de 2009. De acuerdo con esta norma, prestar servicios de radiodifusión de interés público sin concesión constituye una operación no autorizada o incluso clandestina, exponiendo a quienes la ejecuten a sanciones administrativas, penales y al decomiso de sus equipos.

Soto aclaró que no se trata de un cierre absoluto, sino de una suspensión dirigida a proteger y mejorar estas emisoras, reconociendo su importancia en territorios históricamente golpeados por la violencia y el abandono. Inravisión aseguró que trabaja activamente para resolver las cuestiones legales que llevaron a la suspensión, enfatizando el compromiso con la continuidad de las voces locales, pero dentro del marco normativo vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron suspendidas las emisoras de paz en Colombia?

De acuerdo con información oficial de Inravisión y el Ministerio TIC, las emisoras de paz fueron suspendidas temporalmente porque iniciaron operaciones antes de finalizar el proceso legal de concesión necesario para transmitir. La revisión administrativa, jurídica y técnica reveló estas irregularidades, lo que llevó a la suspensión mientras se resuelven los trámites pendientes y se garantiza el cumplimiento de la Ley 1341 de 2009.

¿Qué significa una operación clandestina en el contexto de la radiodifusión sonora?

En este contexto, la Ley 1341 de 2009 establece que la radiodifusión sonora de interés público sin una concesión es una operación no autorizada, conocida legalmente como "operación clandestina". Esto implica que quienes transmiten sin el permiso correspondiente pueden enfrentar sanciones administrativas o penales y el decomiso de equipos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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