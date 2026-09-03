Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Bogotá se prepara para sumarse a una experiencia artística inédita: ART CUT’26, la primera Trienal de Arte de Universidades Católicas. De acuerdo con la organización, se trata de una iniciativa internacional impulsada por el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, bajo la curaduría general de Nuno Crespo. En esta edición inaugural, participarán siete ciudades de tres continentes, entre ellas Bogotá, donde la propuesta buscará responder una pregunta esencial: ¿cómo volver a encontrarnos con aquello distinto a nosotros?

Sigue a PULZO en Discover

En la capital colombiana, la muestra “Ejercicios de empatía: Salida Interior” abrirá sus puertas gratuitamente entre el 9 de septiembre y el 20 de octubre en el Área de Exposiciones de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. De acuerdo con la información oficial, este evento reunirá trece obras desarrolladas por artistas tanto nacionales como internacionales. El público tendrá la posibilidad de experimentar una amplia variedad de formatos, como fotografía, video, instalaciones multisensoriales, performances, dibujo y piezas multimedia.

El alcance de la Trienal es amplio: destacan más de cien artistas y quince curadores vinculados a siete universidades alrededor del mundo. En la selección bogotana, según los organizadores, destaca la presencia de figuras reconocidas como Apichatpong Weerasethakul, cineasta tailandés galardonado con la Palma de Oro en Cannes, quien presentará una instalación de video en colaboración con el compositor Ryuichi Sakamoto. Así mismo, la activista y fotógrafa suizo-brasileña Claudia Andujar expondrá una serie que surge de sus intercambios con la comunidad amazónica Yanomami, mientras que el italiano Sergio Maggioni propone una vivencia sonora con miles de horas de grabaciones del glaciar Adamello.

La muestra apuesta por la participación activa del visitante. Algunas obras transforman el sonido en vibraciones que pueden sentirse físicamente, mientras otras invitan a la meditación sobre la memoria, la ecología y la interacción entre comunidades. El arte indígena tendrá una representación relevante con la participación de la artista Misak Julieth Morales Aranda y de José Ismael Manco, quien se inspira en la relación con el pueblo U’wa. Sumado a ello, temas ambientales como la contaminación y las transformaciones de los nevados están presentes en los trabajos de Angélica Piedrahita y Nicolás Leyva Townsend, así como en la instalación que documenta el estado de los ríos.

La exposición contará también con espacios de mediación para potenciar el diálogo y la reflexión colectiva. Lucía Parias, curadora local junto a Sylvia Suárez, destaca en El Espectador que estas obras proponen nuevas formas de relacionarse, con el objetivo de abrir conversaciones entre artistas y ciudadanía en un contexto marcado por el aislamiento.

¿Cuándo y dónde es la exposición “Ejercicios de empatía: Salida Interior” de ART CUT’26 en Bogotá?

La muestra se abrirá el 9 de septiembre y estará disponible hasta el 20 de octubre de 2026 en el Área de Exposiciones de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, calle 40B No. 5-37, Bogotá. El ingreso será gratuito y está dirigido a todo el público interesado.

¿Qué quiere decir instalación inmersiva en la exposición de arte contemporáneo?

En el contexto de ‘Ejercicios de empatía: Salida Interior’, una instalación inmersiva es una obra pensada para involucrar al visitante de manera multisensorial, permitiéndole escuchar, sentir y, en algunos casos, participar activamente, logrando una experiencia artística que va más allá de la contemplación visual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z