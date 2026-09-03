Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá será el escenario de un innovador homenaje a la música electrónica francesa, a través del show inmersivo denominado ‘French Touch’, que se celebrará los días 4 y 25 de septiembre de 2026 a las 7:30 p. m. De acuerdo con la información publicada por el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el evento promete ser un encuentro único para los amantes de la cultura y el arte sonoro, con un espectáculo en el que convergen el ritmo, las luces y la nostalgia.

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‘French Touch’ se presenta como un recorrido por la historia del french house, una corriente dentro de la música electrónica que surgió en los años 90 y 2000, revolucionando el género con sonidos filtrados, influencias funk y un atractivo equilibrio entre elegancia y experimentación. La experiencia, diseñada para la cúpula 360° del planetario, invita a los asistentes a sumergirse en un ambiente donde la música y el diseño visual se entrelazan de manera inmersiva, evocando el ambiente de una auténtica fiesta sensorial. Según destaca el Planetario de Bogotá en su publicación de Instagram, durante el show se podrá disfrutar de una selección curada de artistas y canciones icónicas, desde Daft Punk hasta Cassius y Justice, referentes indiscutibles del french house.

La entrada al evento requiere boletería, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad y adquirir las boletas a través de los canales oficiales. Es importante tener en cuenta las advertencias brindadas por los organizadores: el espectáculo incluye imágenes de movimiento rápido, visuales acelerados y sonidos de alto impacto. Estas características podrían resultar incómodas para personas con sensibilidad visual o auditiva, así como para quienes presentan antecedentes de epilepsia fotosensible o migrañas. Por ello, las personas que tengan alguna condición relacionada deben informarse antes de asistir.

La cita tendrá lugar en el Planetario de Bogotá, localizado en la calle 26B #5-93, en el centro de la capital. Para mayor información y detalles sobre el evento, los usuarios pueden ingresar a los portales oficiales del planetario o consultar las publicaciones en redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el show inmersivo ‘French Touch’ en el Planetario de Bogotá?

El show ‘French Touch’ es una experiencia audiovisual inmersiva dedicada al french house, movimiento de música electrónica propio de Francia, que destacó en las décadas de los 90 y 2000. El evento reúne una selección musical de artistas emblemáticos y combina elementos visuales innovadores en la cúpula 360°, invitando a los asistentes a una vivencia multisensorial única y nostálgica.

¿Cuáles son las recomendaciones y advertencias para asistir al show ‘French Touch’?

Los organizadores advierten que el espectáculo incluye visuales y sonidos intensos, por lo que personas con sensibilidad a estímulos audiovisuales, antecedentes de epilepsia fotosensible, vértigo o migrañas deben consultar previamente antes de ingresar, ya que podría provocar molestias o incomodidad. Se recomienda adquirir la boletería con anticipación y estar informado sobre las condiciones de ingreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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