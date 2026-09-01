Por: El Espectador

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Francia conmemora uno de los hitos más relevantes en la historia de la imagen: doscientos años del nacimiento de la fotografía. El país europeo, considerado la cuna de este arte, celebra este acontecimiento mientras la inteligencia artificial (IA) irrumpe en el universo fotográfico y reabre el debate sobre el papel de la imagen en la sociedad moderna. Según explicó Michel Poivert, historiador y profesor de Historia de la Fotografía en la Sorbona, este aniversario representa mucho más que un avance técnico: simboliza un recorrido humano y tecnológico que abarca conocimientos, técnicas y una industria propia.

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La travesía comenzó en 1826, en el pueblo francés Saint-Loup-de-Varennes, cuando el inventor Nicéphore Niépce logró inmortalizar el paisaje desde su ventana sobre una placa de estaño cubierta con betún de Judea. La exposición de siete horas y la posterior remoción del betún restante produjeron la imagen titulada ‘Vista desde la ventana de Le Gras’, considerada la fotografía más antigua de la historia. A este procedimiento, Niépce lo llamó ‘heliografía’, que significa escritura mediante el sol.

Poco después, en 1839, la fotografía vivió una revolución social con la aparatosa llegada del daguerrotipo, presentado públicamente por el astrónomo François Arago. Gracias al invento de Louis Daguerre, por primera vez las personas pudieron obtener retratos sin requerir un artista que los pintara. El fenómeno permitió a la clase media y popular dejar testimonio visual de su existencia, aunque también generó resistencia entre quienes cuestionaban el valor artístico de una imagen producida mecánicamente. Según Poivert, los pintores y grabadores de la época tuvieron que adaptarse al cambio, similar al proceso de ajuste que ahora deben atravesar los fotógrafos frente a la IA.

La cámara pronto abandonó los estudios para documentar la realidad. Como afirmó Poivert, las ciencias, la exploración y la comunicación visual se transformaron radicalmente. Un punto de quiebre se dio en 1888, cuando Kodak facilitó tanto la técnica que cualquier persona pudo convertirse en fotógrafo. Este hallazgo impulsó el auge de la fotografía en medios impresos, permitiendo el nacimiento del fotoperiodismo y consolidando la imagen como cronista de guerras y cambios sociales. En 1947, la creación de Magnum Photos reforzó la figura del fotógrafo como testigo y autor de la historia. La llegada de la Polaroid, la fotografía digital, los teléfonos inteligentes y las redes sociales siguieron cambiando el panorama.

Hoy, dos siglos después, el mayor reto proviene de la capacidad de la IA para crear imágenes ficticias, generadas completamente a partir de datos. Poivert recordó que la objetividad fotográfica tradicional es solo un mito, ya que la manipulación siempre ha estado presente. Francia celebrará este bicentenario con actividades en recintos de renombre como el Grand Palais y la Biblioteca Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen de la fotografía y quién fue Nicéphore Niépce?

El origen de la fotografía se remonta a 1826, cuando Nicéphore Niépce, inventor e ingeniero francés, logró fijar por primera vez una imagen sobre una placa de estaño a través de un proceso denominado ‘heliografía’. Su trabajo, realizado en Saint-Loup-de-Varennes, produjo la que hoy se considera la fotografía más antigua: ‘Vista desde la ventana de Le Gras’.

¿Cómo ha influido la inteligencia artificial en la fotografía actual?

De acuerdo con Michel Poivert, la inteligencia artificial representa un desafío actual porque permite crear imágenes que jamás existieron, a partir de datos y no de realidades físicas. Sin embargo, destacó que la manipulación en la fotografía existe desde sus inicios y que el vínculo entre imagen y realidad sigue diferenciado en la IA, donde la imagen no mantiene una conexión física con lo real.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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