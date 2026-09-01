Por: Noticiero 90 minutos

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El ecosistema Bre-B ha marcado un antes y un después en las transferencias bancarias en Colombia, facilitando el envío y la recepción de dinero de manera instantánea entre distintas entidades financieras. Este sistema emplea “llaves de identificación”, que consisten en identificadores únicos para cada usuario, y ofrecen una experiencia mucho más simple y segura. Básicamente, una llave vincula directamente la cuenta bancaria de una persona con un dato personal, suprimiendo por completo la necesidad de dar a conocer números extensos de cuenta bancaria o, incluso, certificados bancarios. Ahora, usted solo debe compartir datos básicos, como su número de celular, correo electrónico, número de documento o un código alfanumérico, para recibir dinero de manera segura y rápida.

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De acuerdo con la información suministrada, cada cuenta bancaria puede registrar hasta cuatro llaves diferentes. Esto incluye opciones como número de celular, documento de identidad, correo electrónico o el código sugerido por el sistema financiero. El trámite se realiza directamente desde la aplicación móvil de su banco de confianza, por ejemplo, Nequi, Davivienda o Bancolombia. Aunque el proceso puede variar ligeramente según la entidad, lo fundamental es ubicar la sección llamada “Tus llaves” o “Bre-B”, donde usted debe leer y aceptar los términos, escoger el tipo de identificador para asociar y, finalmente, confirmar la acción digitalmente. Todo este procedimiento suele estar al alcance en la pantalla principal de la aplicación bancaria, permitiéndole habilitar su llave en cuestión de segundos y dejándola lista para ser empleada en transferencias.

La sencillez se extiende a la hora de transferir dinero a un tercero. Solo debe ingresar a la aplicación móvil de su banco, elegir la opción de envío por el ecosistema interoperable, y, en lugar de introducir la cuenta tradicional, digitar la llave del destinatario, que puede ser su número telefónico o el documento de identidad. De inmediato, el sistema detecta los datos de la otra persona, permitiéndole verificar con certeza antes de proceder. Una vez completado este paso, usted introduce el monto exacto y autoriza la operación. El valor sale inmediatamente de su cuenta y entra a la del destinatario, sin importar de qué banco se trate, con disponibilidad permanente y sin costos adicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo registrar una llave Bre-B en mi banco en Colombia?

Para registrar una llave en el ecosistema Bre-B, usted debe ingresar a la aplicación móvil de su entidad financiera, buscar la sección de “Tus llaves” o “Bre-B”, aceptar los términos de uso, seleccionar el tipo de identificador (celular, correo, documento o código sugerido) y confirmar la operación digitalmente. En cuestión de segundos, su llave estará activa para transferencias.

¿Cuántas llaves Bre-B puedo asociar a una cuenta bancaria y qué identificadores se aceptan?

Según la información, cada cuenta bancaria puede tener hasta cuatro llaves asociadas simultáneamente. Los tipos de identificadores válidos son: número de celular, número de documento de identidad, correo electrónico o un código alfanumérico proporcionado por la entidad financiera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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